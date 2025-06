Un nuevo traspié de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 desató una ola de críticas e Iván Mejía no se quedó atrás. El empate frente a Perú en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez dejó a los hinchas con un sabor amargo y al equipo en una posición delicada.

Las duras palabras de Mejía, publicadas en su cuenta de X, reflejan la decepción de un país que esperaba una victoria para afianzar su clasificación al próximo Mundial.

“Equipo largo, sin salida clara desde el fondo, sin juego interior, nula creatividad, con James perdido y sin amplitud por las bandas. Que mal se jugó en esta primera etapa. De lo peor que se ha visto en mucho tiempo. ¡Que grosería!”, escribió Mejía durante el partido.

Equipo largo, sin salida clara desde el fondo, sin juego interior, nula creatividad, con James perdido y sin amplitud por las bandas. Que mal se jugó en esta primera https://t.co/1kLnHsLeEW lo peor que se ha visto en mucho tiempo. Que grosería!! — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) June 6, 2025

Pero su análisis no se detuvo ahí. En una segunda publicación, arremetió directamente contra el técnico argentino Néstor Lorenzo: “Lorenzo está tan perdido y sus movimientos son tan incoherentes que no hay forma de defenderlo. El equipo no juega a nada, se perdió toda la estructura táctica y cinco seguidos sin ganar son un problema gravísimo. Malas decisiones en el campo y en el banco”.

Asimismo, señaló que hubo “más ganas en el complemento”, pero resaltó que la ausencia de ideas, el poco desborde por las bandas y la baja intensidad “terminaron sellando un doloroso 0-0”, por lo que considera que este partido fue “de lo peor en muchos años”.

Más ganas en el complemento peto la ausencia de ideas, desborde por las bandas, intensidad y juego colectivo terminaron sellando un doloroso 0/0. Que pena lo mal que se “ jugó”, que falta de fútbol. De lo peor en muchos años!! — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) June 6, 2025

El empate, que dejó a Colombia con 21 puntos en el sexto puesto –el último cupo directo al Mundial–, evidenció las falencias de un equipo que no encuentra rumbo. La ausencia de jugadores clave como Luis Díaz, suspendido por acumulación de tarjetas, no justifica, según Mejía, el pobre desempeño colectivo.

La ‘Tricolor’ extendió a cinco partidos su racha sin victorias y Mejía, conocido por no guardarse nada, cuestionó las decisiones del entrenador, desde la alineación inicial hasta los cambios efectuados, que no lograron revertir el flojo desempeño del equipo: “Cinco partidos sin ganar son un problema gravísimo”.

¿Qué partidos le faltan a Colombia en Eliminatorias?

A Colombia le faltan tres partidos en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, según el calendario oficial de la Conmebol. Estos son:

Jornada 16: Argentina vs. Colombia – 10 de junio de 2025, 7:00 p.m. (hora Colombia).

Jornada 17: Colombia vs. Bolivia – Septiembre 2025, estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, hora por confirmar.

Jornada 18: Venezuela vs. Colombia – Septiembre 2025, estadio por confirmar, hora por confirmar.

