Quedan pocas horas para que vuelva a actuar la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Por tal motivo, la periodista Vanessa de la Torre visitó la sede de la concentración, donde tendría una entrevista con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Sin embargo, y según contó en Caracol Radio, su visita tomó un giro que ni ella misma se esperaba: entrar a conocer la sede y tener contacto con algunos de los jugadores.

—Teníamos una entrevista con el presidente de la Federación, y cuando llegamos a la entrevista, llegó el bus de la Selección— indicó De la Torre.

—Decían por el radio ‘ojo, ojo, llegó la tropa, llegó la tropa— comentó Pascual Gaviria, compañero de mesa en el programa ‘10AM’.

—Nosotros sabíamos que era ‘la tropa’ no éramos nosotros. Nos querían guardar en un cuartico y nosotros dijimos ‘no, no, un momento’. Obviamente, allá no se podía ni hablar ni respirar porque eso es un hermetismo… A esos señores los cuidan como lo que son, la Selección Colombia— agregó Vanessa de la Torre, asombrada por la forma en la que llaman al equipo.

En su relato, la comunicadora señaló que pidieron conocer la sede, petición a la que accedieron los miembros de seguridad de la Selección.

El recorrido dejó a Vanessa y su equipo impresionados. La cancha, descrita como “impresionante”, fue el primer punto que los dejó fascinados. Allí, tuvieron la oportunidad de saludar a los arqueros David Ospina, Kevin Mier y Camilo Vargas, quienes estaban entrenando.

—La cancha es impresionante. Estábamos descrestados con la cancha y salieron los arqueros. Nos dijeron ‘vengan para que saluden’. Eran los 3 arqueros— explicó Pascual Gaviria.

—La piscina, el entrenamiento, pasan de frío a calor. Yo me metí a la cocina y vi qué come la Selección antes de jugar, hablé con el chef […]. El camerino me pareció una locura. Cada uno con sus camisetas, sus guayos, sus medallitas, sus cosas… Y entramos al centro de entrenamiento y empiezan a salir los jugadores— relató la periodista caleña.

—En el gimnasio nos dijeron que teníamos que seguir derecho, casi que ni los podíamos mirar. Entramos al gimnasio donde estaban todos y empezaron a presentárnoslos. Estaban jugando, unos con balón, otros sin balón, al ritmo de la música que ponía Davinson en su teléfono. Impresionante— concluyó Pascual Gaviria sobre el tema.

Acá, algunos de los videos que logró Vanessa de la Torre en la concentración de la Selección Colombia:

“Vamos a ganar, vamos a ganar”: @jamesdrodriguez con la fe intacta para el partido del viernes entre @FCFSeleccionCol y Perú. Espere el especial en @CaracolRadio con @vanedelatorre. pic.twitter.com/3Ofg2Bswfn — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) June 4, 2025

Lucho Díaz con toda la fe y la fuerza para la @FCFSeleccionCol. Estará ausente en el partido del viernes contra Perú, pero su corazón estará presente. Espere el especial en @CaracolRadio con @vanedelatorre. pic.twitter.com/w65jgtt0rN — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) June 4, 2025

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia?

La Selección Colombia se prepara para enfrentar dos partidos clave por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El primer encuentro será contra Perú este viernes 6 de junio en Barranquilla, el cual está programado para disputarse a las 3:30 p. m.

¡𝑴𝒂𝒏̃𝒂𝒏𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂, 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑮𝑬𝑵𝑻𝑬! 🆚 🇵🇪

🗓 Viernes 6 de junio

🕞 3:30 p.m. (hora COL)

🏟 Estadio Metropolitano, Barranquilla

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA 2026

📺 Gol Caracol, Canal RCN#VenConColombia🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/cef8pzBrxx — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 5, 2025

Posteriormente, la ‘Tricolor’ visitará a Argentina el martes 10 de junio en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

