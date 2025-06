En medio de tanto escándalo y de la salida anunciada de Jhon Jáder Durán de la concentración de la Selección Colombia, el combinado ‘tricolor’ tiene que pensar en su próximo juego ante Argentina. La baja del ‘9’ es bastante sensible, pero tiene reemplazo.

La Selección recibe una noticia alentadora de cara a la próxima fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Luis Díaz, una de las grandes figuras del combinado nacional, estará disponible para enfrentar a Argentina.

El extremo del Liverpool, que no pudo disputar la pasada jornada por sanción, regresa justo a tiempo para reforzar el frente de ataque del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que actualmente es sexto en la tabla y pelea por asegurar su cupo directo al Mundial.

Jhon Jáder Durán no estará contra Argentina

Colombia enfrentará a la campeona del mundo en su visita a Buenos Aires, en un partido que promete ser decisivo tanto por el honor como por los puntos. El regreso de Díaz no solo fortalece el ataque del equipo, sino que también busca pasar la página del mal trago que propició el empate ante Perú y la salida de Durán.

Luis Díaz ha sido una pieza fundamental en el proceso de Lorenzo. Su presente campeón en el Liverpool lo convierte en uno de los jugadores más determinantes del combinado nacional. Su ausencia se notó en el último encuentro, donde Colombia empató sin goles ante Perú.

La noticia llega en un momento clave, pues Néstor Lorenzo ya podrá contar con Díaz en su plantilla. Además del regreso de Díaz, no hay nuevas suspensiones ni lesiones graves que afecten la convocatoria. Se espera que el DT mantenga su base, con nombres como James Rodríguez, Jefferson Lerma y Jhon Arias.

