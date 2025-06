Luego de dejar la concentración de la Selección Colombia por problemas físicos y en medio de rumores de una pelea con integrantes del plantel, incluido el técnico Néstor Lorenzo, Jhon Jáder Durán volvió a encender la polémica con una publicación en su cuenta de Instagram.

Y es que el joven delantero, al servicio del Al Nassr, reposteó una publicación del atacante de Millonarios Néiser Villarreal, en la cual le dice que de “los malos no hablan”, al parecer, haciendo referencia a todo el escándalo que se ha armado sobre su salida de la ‘Tricolor’ durante las Eliminatorias.

“Mi hermanaaaa, de los malos no hablan. A los buenos los quieren matar. Dale sin mente animal”, dice el mensaje compartido en redes sociales.

Respuesta de Jhon Jáder Durán a supuesta pelea en camerino de Colombia

Luego del empate sin goles entre Colombia y Perú, en Barranquilla, Durán salió a la zona mixta a atender a la prensa y aseguró que nada de lo que se ha dicho sobre una pelea es cierto.

Trató de matizar los rumores sobre el choque entre compañeros hablando del mal momento de la Selección, pero ante las insistentes preguntas de los periodistas soltó una de sus acostumbradas frases.

“Dile a la persona que salió a decir eso que tenga la hombría de salir a decir que es mentira… Hay mucho chisme”, dijo, visiblemente molesto.

Jhon Jáder Durán explica lesión que lo sacó de Selección Colombia

Tras confirmarse la salida del jugador colombiano de la Selección, Jhon Jáder Durán se fue casi que de inmediato de la concentración del conjunto ‘tricolor’.

Allí llegaron varios medios de comunicación que lo buscaron para saber qué había sucedido, ya que su desconvocatoria se da entre versiones de una supuesta pelea con sus compañeros y con el DT Néstor Lorenzo.

El jugador trató de desviar la atención sobre los rumores y se centró en la aparente lesión que lo sacó de la convocatoria. “Son cosas que se salen de las manos. Creo que es un problema lumbar que estoy cargando hace rato y creo que ya llegué al límite”.

Durán me mantuvo en su versión de molestias físicas: “Se hablaron todos los temas y estoy saliendo porque me duele mucho la espalda y prefiero [tomar la determinación] ahora, antes de que sea un poco más tarde, porque me duele mucho”.

