El atacante de 21 años enfrenta uno de los momentos más complicados en su carrera, con rumores que apuntan a una posible salida del Al-Nassr, club al que llegó en enero de 2025 después de que le pagaran 65 millones de libras al Aston Villa.

(Vea también: “De los malos no hablan”: filtran chat de Jhon Jáder Durán y pone a arder a Colombia)

Pese a que a lo largo de la temporada tuvo grandes actuaciones con el equipo árabe, recientes reportes del diario Arriyadiyah indican que el colombiano podría ser cedido en préstamo al equipo que muestre interés en él.

La principal razón que llevó al equipo a tomar esa decisión es que, según el mismo medio, el delantero está teniendo problemas personales que han afectado su estabilidad mental y rendimiento técnico.

🚨 BREAKING! 🍿

Al Nassr are exploring the possibility of sending Jhon Duran out on loan for the 2025/26 season. 🇨🇴

Information from @ariyadhiah. ✨ pic.twitter.com/6EeBGxtl6H

— Polymarket FC (@PolymarketFC) June 11, 2025