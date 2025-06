La calentura ocurrió en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports, cuando el exarquero de la Selección Colombia Faryd Mondragón y el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez tuvieron un fuerte intercambio de opiniones en plena transmisión tras el empate 1-1 entre Argentina y Colombia.

El detonante del cruce fue el análisis sobre el papel que desempeñó James Rodríguez en el partido. Vélez, conocido por sus críticas constantes hacia el ’10’ de la Selección, aseguró que James no cumplió satisfactoriamente con las labores defensivas y el despliegue físico esperado en un juego crucial de Eliminatorias. Según su análisis, el creativo colombiano “quedó debiendo” en la presión ejercida sobre el rival.

(Vea también: “De los malos no hablan”: filtran chat de Jhon Jáder Durán y pone a arder a Colombia)

Por su parte, Mondragón intervino con una visión opuesta. El histórico arquero defendió el esfuerzo de Rodríguez Rubio, con quien compartió plantel en el Mundial de Brasil 2014.

Faryd: “Me parece que el rendimiento de James fue muy bueno, fue mejor sin la pelota”.

Vélez: “¡Oh!”.

Faryd: “Como reitero y dije al inicio del comentario”.

Vélez: “No me digas”.

Faryd: “Seguramente, físicamente él no… No, pero Carlos, si no podemos opinar diferente entonces no habría programa”.

Vélez: “No, no, cómo así, usted puede opinar lo que quiera y yo reaccionar como me dé la gana. Cuál es el problema”.

Faryd: “Si opinamos igual no habría programa”.

Vélez: “De acuerdo, perfecto. Lo que le quiero decir es que usted puede opinar lo que quiera y yo también puedo reaccionar como quiera”.

Faryd: “Pero aguánteme la reacción hasta que termine de hablar”.

Vélez: “La reacción es como el partido, sucesivo, de pronto ahora me sonrío y me abrazo”.

La tensión en el set se incrementó, por lo que la presentadora Pilar Velásquez tuvo que interceder para restablecer el ambiente tranquilo en la mesa de análisis deportivo.

Pilar Velásquez: “Puedes continuar, ‘Fichu'”.

Faryd: “No. Ya terminé, gracias”.

Vea acá el video del agarrón:

Lee También

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

La Selección Colombia se medirá contra Bolivia en casa el próximo 9 de septiembre, según la Conmebol. Aunque el horario no está confirmado, la ‘Tricolor’ deberá ganar en Barranquilla para soñar con el Mundial de 2026.

Finalmente, la última fecha de las Eliminatorias enfrentará a Venezuela y Colombia, en el país vecino, en un duelo que será crucial para ambos países. Además, contra la ‘Vinotinto’ siempre es un partido aparte.

* Pulzo.com se escribe con Z