Este martes 10 de junio, la Selección Colombia logró un empate 1-1 frente a Argentina en el estadio Más Monumental, en un partido válido por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

(Vea también: “Nos asustamos con el cuero”: Carlos Antonio Vélez sobre empate de la Selección Colombia)

En un partido intenso y cargado de emociones, los dirigidos por Néstor Lorenzo mostraron carácter, pero no pudieron sostener la ventaja inicial y se quedaron con un punto que los mantiene en la pelea por la clasificación directa.

Después del compromiso, el entrenador argentino asistió a la rueda de prensa reglamentaria y dejó algunas declaraciones llamativas. Una de ellas tuvo que ver con un mensaje que les envió a los aficionados colombianos, a quienes invitó a creer en el equipo nacional.

“La otra vez me tocó hacer una publicidad donde yo decía algo que me hubiera gustado decirlo de cualquier manera y es que estemos todos juntos, que nos unamos. A los jugadores les dije que ellos generaron que sean candidatos y que tengan que ganar 4-0 todos los partidos y no es así”, indicó inicialmente Néstor Lorenzo.

Acá, el momento en el que lo dijo (minuto 4:59):

Sin embargo, expresó un disgusto que tenía guardado respecto a la falta de apoyo que a veces se presenta en el estadio Metropolitano, más aún cuando el equipo no juega bien.

“La Eliminatoria es muy difícil, muchachos, no es fácil ganarle 3-0 o 4-0 a nadie. En Barranquilla, cuando pasan 20 minutos y no has hecho un gol, la gente se inquieta, no alienta… No digo que sea la gente de Barranquilla, porque va gente de todo el país”, agregó en la rueda de prensa.

Por último, Lorenzo tiró un dardo a algunos aficionados de la Selección Colombia y los invitó a alentar al equipo en todo momento, aún más cuando se va perdiendo.

“Lo que le puedo decir a la gente es que tenga fe en el equipo, que lo apoye, que aliente. Cuando se va ganando 2 a 0, alienta cualquiera, hay que alentar hasta cuando va perdiendo el equipo. Ese es el verdadero hincha”, concluyó sobre el tema.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La ‘Tricolor’ se prepara para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con dos partidos clave en septiembre, ya que allí tendrá que definir su clasificación al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según el calendario oficial de la Conmebol, los últimos encuentros de Colombia en las Eliminatorias están programados para la doble jornada de septiembre: ante Bolivia en Barranquilla y ante Venezuela de visitante.

Colombia recibirá a Bolivia en un duelo crucial para sumar tres puntos en casa. El historia es favorable ante los bolivianos: 14 victorias en 28 enfrentamientos.

En la última jornada, Colombia visitará a Venezuela, un rival directo en la tabla que pelea por el repechaje. Este partido será decisivo, ya que un triunfo podría garantizar la clasificación directa, mientras que un tropiezo obligaría a la ‘Tricolor’ a depender de otros resultados.

Luego de 16 jornadas, Colombia suma 22 puntos y se encuentra en zona de clasificación directa, pero la presión de selecciones como Venezuela (18 puntos) y Paraguay (21 puntos) hace que no pueda relajarse.

Con seis cupos directos y uno para el repechaje, los partidos de septiembre definirán el futuro de la ‘Tricolor’. Una victoria ante Bolivia sería clave para llegar con confianza al cierre contra Venezuela.

* Pulzo.com se escribe con Z