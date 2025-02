Se confirmó una noticia bomba con un jugador de la Selección Colombia, justo en el cierre del mercado de fichajes de este mes de enero de 2025. Y es que se acaba de informar que Jhon Jáder Durán, una de las joyas del fútbol de nuestro país, fue transferido desde el Aston Villa, de Inglaterra, al Al-Nassr árabe.

“Un número que lleva historia y gloria en Al-Nassr ¡El icónico número 9 ha vuelto!”, se indicó en las redes sociales de dicho club. Ahí apareció el colombiano y recibió su nueva camiseta, mientras que se vio sentado en un sofá.

Finalmente todo se decantó en los últimos días y la oferta millonaria (se habla de 77 millones de euros) logró convencer a los directivos de los ‘villanos’, que semanas atrás habían rechazado una oferta del West Ham United, para permitir la salida de un futbolista de 21 años y cuya calidad está comprobada tras los 12 goles marcados en la presente temporada.

A number that carries history and glory at AlNassr 🌟

The iconic No. 9 is back! 🔥#DuránIsYellow pic.twitter.com/PTyvfllhTS

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 31, 2025