En los próximos días, Jhon Durán se convertirá oficialmente en jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, según lo confirmó el periodista Fabrizio Romano, este miércoles, tras el final del juego Aston Villa vs Celtics, por la Champions League, donde el futbolista colombiano estuvo en el banco de suplentes y no entró en acción.

“Es un jugador increíble con un potencial tremendo. Los jugadores tienen sus ambiciones. La semana pasada dije que lo quería aquí, luego de que West Ham ofertara por él dije que lo quería aquí. ¿Pero él qué quiere? Si se va es porque prefiere seguir su carrera por otro camino”, fueron las palabras que dejó el mentor de los ‘villanos’.

(Vea también: Jhon Jáder Durán jugaría en Al-Nassr con Cristiano Ronaldo; su sueldo sería una barbaridad)

Y es que cabe recordar que en el inicio del mercado invernal, al despacho del Aston Villa llegaron varias ofertas por el jugador antioqueño, incluida la del West Ham y un sonoro interés de Chelsea y PSG. Pero el conjunto de Birmingham se plantó en que no lo dejaría marchar por menos de 75 millones de euros.

“The club is working, we are trying to compete in the transfer window”

Unai Emery responds to Watkins and Duran transfer rumours 🔁#GoalsShowXtra pic.twitter.com/iGjdmveLmV

— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 29, 2025