A través de su perfil en X, Fabrizio Romano filtró la decisión que tomó Aston Villa con Jhon Jáder Durán, luego de que varios equipos de Europa mostraran interés por el atacante antioqueño.

El experto italiano indicó que Durán no está a la venta, tal y como se lo confirmaron fuentes oficiales del club inglés.

De hecho, Romano recordó que el delantero colombiano firmó en noviembre una extensión de su contrato hasta 2030, por lo que no es viable una salida, por lo menos, en el actual periodo de fichajes.

“Aston Villa entiende que Jhon Durán no estará disponible para la venta en esta ventana, confirman fuentes oficiales del Villa… El Villa no abre las puertas a la salida de enero, pese al interés de muchos clubes”, escribió el italiano.

Con 22 años de edad, Jhon Jáder Durán vive su mejor temporada en Aston Villa, pues en los 18 partidos que ha jugado por Premier League, ha marcado en 7 oportunidades.

Además, registra 3 goles en Champions League y otros dos tantos más en la EFL Cup.

