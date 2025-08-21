Millonarios no pudo con Unión Magdalena y salió derrotado con un marcador 1-2 en su propia casa. El resultado provocó protestas de parte de los hinchas antes del pitazo final.

El encuentro tuvo que ser suspendido porque los aficionados tiraron decenas de tenis al campo de juego. Luego de varios minutos, el partido se reanudó, pero el resultado en contra de los locales no cambió, por lo que los directivos terminaron sacando a David González de la dirección técnica.

Así lo dio a conocer el mismo estratega en una rueda de prensa en la que también rindió declaraciones el jugador Jorge Arias. “Somos una vergüenza”: indicó Arias.

"Hoy por hoy es muy difícil, siendo sinceros somos una vergüenza" Jorge Arias

Cómo fue el partido Millonarios-Unión Magdalena

El reciente partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena dejó una estela de derrota y descontento en el seno del equipo capitalino luego de la caída por 1-2 en el Estadio El Campín.

A pesar de haber abierto el marcador con un gol de Beckham Castro, Millonarios no logró mantener la ventaja y terminó cediendo ante Unión Magdalena, que dio vuelta al marcador gracias a un doblete de Jannenson Sarmiento.

El desempeño del conjunto bogotano fue deficiente, según palabras del propio Arias, quien admitió errores tácticos y una presentación por debajo de lo esperado.

Millonarios, uno de los clubes con más historia y seguidores en Colombia, fue superado en todos los aspectos del juego por el Unión Magdalena, incluso cuando contaban con un hombre más en el campo. La falta de contundencia y orden táctico evidenció una crisis que exige medidas urgentes.

