En la noche de este miércoles 20 de agosto se presentó un revolcón en la dirección técnica de Millonarios luego de una nueva derrota, esta vez frente a Unión Magdalena.

(Vea también: Millonarios quedó como un zapato: suspenden partido en El Campín por lluvia de tenis)

Además de que los hinchas protestaron tirando tenis al campo de juego, lo que provocó la cancelación del partido, David González no continuará dirigiendo el club.

El mismo estratega lo dio a conocer en rueda de prensa frente a medios de comunicación luego del bochornoso capítulo en la casa del equipo capitalino.

Lee También

“Es una situación compleja y lo que se vivió hoy en el estadio es difícil, no es el espectáculo que la gente debe venir a ver. Decisiones en caliente, me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas, pero he sido comunicado por parte del club que no continúo. La situación es insostenible y es entendible”, indicó González.

Asimismo, el técnico respondió al cuestionamiento sobre las razones que habrían llevado al equipo a solicitar su salida y aceptó su responsabilidad por los malos resultados en el actual semestre.

“Yo no puedo salir a buscar culpables de ningún lado, a mí me contrataron para llevar a este equipo a ser campeón. Es entendible que los directivos sientan que es insostenible en este momento”, agregó González.

¿Qué pasó en el partido Millonarios-Unión Magdalena que provocó la salida de David González?

Los seguidores de Millonarios manifestaron su frustración en el estadio El Campín, antes de que se sellara la derrota 1-2. Los malos resultados encendieron los ánimos en las tribunas, lo que provocó la suspensión temporal del encuentro.

Durante el segundo tiempo, específicamente en el minuto 53, una jugada ofensiva de Millonarios fue interrumpida cuando desde la tribuna norte comenzó una inusual protesta.

La barra del equipo capitalino lanzó decenas de zapatos al campo de juego, obligando al árbitro a detener las acciones. El hecho quedó registrado en la transmisión oficial del canal Win Sports.

La protesta no quedó ahí. Los aficionados presentes corearon cánticos de descontento, reflejo de la creciente desesperación por los malos resultados del equipo, que apenas ha conseguido un punto en seis partidos durante el segundo semestre de la Liga BetPlay.

Ante el caos, el árbitro Nicolás Gallo ordenó que jugadores y cuerpos técnicos se retiraran al camerino por seguridad. Sin embargo, los hinchas continuaron con su protesta, increpando a los futbolistas y lanzando objetos mientras se dirigían al túnel.

Tras unos 20 minutos de interrupción, el juego fue reanudado y, en medio del ambiente tenso, el resultado final no cambió y, además de los zapatos, se desplegaron pancartas con mensajes dirigidos a la directiva y al plantel, exigiendo un cambio de actitud y mejores resultados.

* Pulzo.com se escribe con Z