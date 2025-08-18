Al mal momento que vive Millonarios en este inicio del segundo semestre, recordando que va último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, se le suman algunos escándalos que han enfurecido a los hinchas, como el caso de Neyser Villarreal.

(Ver también: A Neyser Villarreal, de Millonarios, se le cruzaron los cables y posó con camiseta del América)

Y es que en medio del mal momento del equipo, al jugador le pareció muy fácil ponerse la camiseta del América en un ‘live’ de TikTok la semana pasada, lo cual fue considerado como una falta de respeto e incluso una provocación contra la institución.

Ante esto, surgió la información de que el futbolista no iba a jugar más con Millonarios, pues su contrato termina en noviembre y la idea de él y su representante es que salga como agente libre para que no toque pagarle nada al equipo bogotano.

Lee También

Qué dijo Neyser Villarreal

Ahora, después de algunos días que surgió este escándalo, el jugador reapareció por medio de sus redes sociales confirmando que efectivamente el equipo lo sancionó, pero que eso le servirá para crecer personal y profesionalmente.

“Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido por mi parte. Entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí. Es de seres humanos equivocarse, pero también lo es reconocer los errores. Sé que a muchas personas no les va a alcanzar mis disculpas y otras no la aceptarán”, comenzó diciendo el futbolista.

Y agregó: “Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club no puedo ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ND23 (@neyserdavid_23)

Finalmente, Villarreal aseguró que para evitar este tipo de problemas y concentrarse en su carrera, cerró su perfil de TikTok y de ahora en adelante solo usará Instagram.

(Ver también: Vélez le dio duro a Villarreal por vestir camiseta del América: “Un poquito de inteligencia”)

Así las cosas, no se conoció con exactitud cuál fue la sanción impuesta por el equipo, pero lo que sí es cierto es que estará varios partidos fuera de las canchas porque, además, se está recuperando de una lesión en la rodilla que lo tiene en duda para el Mundial Sub-20.

* Pulzo.com se escribe con Z