Catalina Usme anunció su incorporación al club Universitario de Perú para 2025. Este anuncio llega después de su participación en la Copa América Femenina Ecuador 2025, donde tuvo algunas molestias físicas.

Usme regresa a Sudamérica después de paso por Galatasaray de Turquía, de donde salió repentinamente. En Perú, se encuentra con una recepción estelar por parte de Universitario, un club muy importante en el país y que la ve como un refuerzo importante para la temporada.

La capitana de la Selección Colombia Femenina ve en su nueva etapa una oportunidad para contribuir a los objetivos del club de consagrarse campeones de la liga peruana y representar al país a nivel internacional.

Acompañada de su hermano Andrés Usme, actual técnico de Universitario, Catalina ha trabajado en sesiones previas con el club y encuentra apoyo en esta familiaridad, haciendo de su incorporación una decisión más fácil.

La trayectoria profesional de Catalina Usme ha estado plagada de logros y experiencias internacionales, habiendo jugado en equipos de México y Turquía, donde además enfrentó exigentes desafíos en competencias como la Champions League. En este sentido, expresó en sus redes sociales que “su paso por Turquía fue un reto personal y deportivo que le permitió crecer profesionalmente y vivir una experiencia invaluable”.

Andrés Usme, hermano de Catalina y director técnico del club Universitario, ha sido un apoyo fundamental en esta nueva etapa de Usme, gracias a su relación personal y profesional. Tanto así, que ya habían compartido experiencias cuando Andrés era técnico del América de Cali y Catalina una de las figuras destacadas del club.

