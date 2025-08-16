El Bayern Múnich se consagró campeón de la Supercopa de Alemania tras vencer 1-2 al Stuttgart en un partido que tuvo como protagonista al colombiano Luis Díaz, quien disputó su primer título con el club bávaro después de su llegada desde el Liverpool.

Díaz marcó el segundo tanto de la victoria, una anotación que selló el título para los dirigidos por Vincent Kompany. La jugada nació en la banda izquierda con Josip Stanisic, que conectó con Harry Kane. El delantero inglés abrió para Serge Gnabry, quien levantó un centro preciso al área. Allí apareció el guajiro, que con un salto impecable definió de cabeza para poner el segundo.

Celebración de Luis Díaz

Más allá del gol, la celebración del colombiano conmovió a la hinchada y a gran parte del mundo del fútbol. Tras anotar, Díaz corrió hacia la esquina del campo y se sentó simulando que jugaba en una consola, un gesto con el que recordó a su excompañero Diogo Jota, fallecido hace unas semanas en un accidente automovilístico en España. Esa celebración había sido una marca personal del portugués.

¡¡DEBUT GOLEADOR DE LUCHO DÍAZ EN BAYERN MUNICH!! ¡¡EL GOL QUE PUEDE VALER LA SUPERCOPA DE ALEMANIA PARA BAYERN MUNICH!! 📺 La #Supercup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ifGWhrP6cG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

Con el 1-2, Bayern Múnich levantó el primer trofeo de la temporada y Díaz dejó claro que su llegada al fútbol alemán empezó con un impacto inmediato, tanto en lo deportivo como en lo emocional.

