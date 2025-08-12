La búsqueda del chef colombiano Joe Emanuel Cuaspa Vargas, desaparecido el pasado 2 de junio en Londres, llegó a un doloroso final. Ese día, según el medio The Mirror, Joe habría caído en circunstancias extrañas al río Támesis, cerca del popular parque Battersea. Desde entonces, su familia inició una intensa campaña para dar con su paradero, recorriendo calles, visitando iglesias, repartiendo panfletos y contactando medios de comunicación.

La esperanza pareció encenderse el 6 de junio, cuando las autoridades recuperaron un cuerpo en el Támesis. Sin embargo, un error en la comunicación llevó a que la familia recibiera información confusa y contradictoria sobre si se trataba de Joe.

Alexander, padre del joven y oriundo de Tuluá (Valle del Cauca), relató que la Policía primero les pidió identificar si el cuerpo era el de su hijo, pero luego se retractó sin darles claridad. Durante semanas, la familia fue sometida a un proceso caótico: preguntas sobre las aficiones de Joe, su ropa, fotos recientes, y constantes retrasos en las respuestas oficiales.

“Todo el proceso fue un desastre. Todo era tan contradictorio y parecía una locura y totalmente incompetente”, afirmó Alexander. Finalmente, el 7 de agosto, dos oficiales confirmaron que el ADN del cadáver hallado coincidía con el de Joe, poniendo fin a dos meses de angustia.

Con el dolor de la certeza, Alexander agradeció a la comunidad colombiana y latina en Londres por el apoyo recibido. “Vecinos nos traían comida, nos ayudaban en la búsqueda… en medio de la desgracia vimos muchas bendiciones”, expresó. No obstante, la familia exige claridad sobre las circunstancias de la muerte.

Según The Mirror y recopilado por Semana, inicialmente se les dijo que Joe se había lanzado al río, pero un testigo aseguró que lo vio caer hacia atrás desde un muro, lo que descartaría la versión de un salto voluntario. Alexander acusa a la Policía de demoras, inconsistencias y negligencia, y pide una investigación exhaustiva.

Joe, quien vivía en Londres junto a su familia tras residir varios años en España, soñaba con regresar a Colombia para abrir su propio restaurante, un proyecto que había compartido durante su última visita al país en diciembre de 2024. Ahora, su familia lucha por obtener justicia y respuestas que les permitan cerrar este doloroso capítulo.

