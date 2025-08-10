El cuerpo sin vida de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido desde el pasado 6 de agosto, fue encontrado este sábado en una zona boscosa del barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, al centro de la capital del país.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver, que presenta evidentes signos de violencia y tortura, en medio de una creciente conmoción por la inseguridad en la zona. Según relatos de la familia, recogidos por El Tiempo, Harold salió de su casa alrededor de las 3:00 p. m. del miércoles 6 de agosto, luego de llegar del colegio, con la intención de asistir a una práctica de fútbol en un polideportivo cercano.

Sin embargo, nunca regresó. Un video clave, compartido por el mismo medio, muestra al joven siendo rodeado por cinco hombres encapuchados, uno de los cuales lo forcejea por la espalda, lo que sugiere un secuestro forzado. Diana Carolina, madre del menor, indicó en Citytv: “Se ve que le dicen algo, lo empujan y luego se lo llevan”.

Acá, el último video que se conoce de Harold Aroca con vida, compartido por El Tiempo:

La mujer contó que, de acuerdo con un reporte del CAI de Los Laches, a Harold le cubrieron la cabeza con una capucha y lo subieron a un carro. Las horas siguientes fueron de angustia. El jueves, el Gaula adelantó un operativo en la zona donde se creía que lo tenían, pero la acción se suspendió tras registrarse un intercambio de disparos.

Ese mismo día, un comentario que Harold hizo en su colegio encendió nuevas alarmas: había dicho que sabía quién estaba detrás de un homicidio ocurrido en un barrio cercano, según su madre, en un sector marcado por ‘fronteras invisibles’ y disputas por microtráfico.

El viernes, la familia escuchó rumores de que lo iban a matar. En redes sociales apareció un inquietante mensaje: “Búsquelo en el bosque”. Aunque la Policía aseguró que el lugar estaba vigilado por drones y patrullas, el sábado, durante una velatón, la familia decidió entrar al sitio.

A pocos metros de donde les habían dicho que no pasaba nada, encontraron el cuerpo del menor con señales de tortura y heridas de bala, explicó el periódico.

Por ahora, la Policía Metropolitana de Bogotá solo ha indicado que el caso estaría relacionado con una retaliación entre dos estructuras dedicadas al microtráfico, en la que Harold podría haber sido instrumentalizado.

Este trágico suceso resalta las vulnerabilidades de los jóvenes en entornos de violencia urbana, y el video en cuestión se ha convertido en una pieza fundamental para las investigaciones en curso.

