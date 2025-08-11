El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el gobierno federal tomará el control de la seguridad de Washington —capital del país— y desplegará a la guardia nacional para combatir la delincuencia porque, según él, la capital está “invadida por pandillas violentas”.

(Vea también: Aparece último video de joven de 16 años hallado muerto en Bogotá; cinco hombres lo rodearon)

Los republicanos aseguran que Washington, gobernada por los demócratas, tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin hogar. Las estadísticas oficiales muestran, por el contrario, una disminución de los delitos violentos.

“Hoy es el día de la liberación en Washington y vamos a recuperar nuestra capital. Despliego a la guardia nacional para ayudar a restablecer el orden público en Washington”, declaró el presidente en rueda de prensa.

Lee También

Añadió que movilizará a los militares “si es necesario”, aunque aseguró que no lo creía necesario por el momento.

Trump afirmó que la capital es un lugar más peligroso para vivir que Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima.

“La tasa de asesinatos en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México. Algunos de los lugares que escuchas como siendo las peores zonas del mundo. Mucho mayor. El número de robos de vehículos se ha duplicado en los últimos cinco años, y el número de robos de vehículos se ha más que triplicado”, indicó en el mismo espacio.

Acá, las palabras pronunciadas por el presidente de Estados Unidos:

🚨| PRESIDENTE TRUMP: “La tasa de homicidios en Washington hoy es mayor que la de Bogotá, Colombia… El número de robos de vehículos se ha duplicado en los últimos cinco años, y el número de robos de vehículos se ha más que triplicado”. 🇨🇴 pic.twitter.com/P6nMPGBCDG — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 11, 2025

Trump, quien indultó a unas 1.500 personas involucradas en el asalto al Capitolio en 2021, considera que la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros y la delincuencia en Washington está “totalmente fuera de control”.

El anuncio recuerda a las medidas aplicadas en la frontera con México para combatir la migración ilegal. Trump también ordenó enviar a Los Ángeles a efectivos de la guardia nacional contra los manifestantes que denunciaban las redadas migratorias.

El presidente republicano de 79 años tiene la intención de llevar a cabo esta política en otras ciudades como Nueva York y Chicago.

Washington no es un estado, sino un distrito federal. Se rige por una ley especial y está bajo el control directo del Congreso.

“No puede ser peor. Nuestra capital ha sido asediada por pandillas violentas y criminales, robos descarados por jóvenes, maníacos drogados y personas sin hogar. Y no vamos a dejarlo pasar”, concluyó sobre el tema.

* Pulzo.com se escribe con Z