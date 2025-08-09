En la madrugada de este sábado 9 de agosto, el Times Square —el corazón vibrante de Nueva York y uno de los destinos turísticos más concurridos del mundo— se convirtió en escenario de caos y pánico por cuenta de un tiroteo protagonizado por un adolescente de 17 años.

El incidente, que dejó al menos tres personas heridas, ocurrió alrededor de la 1:20 a.m. (hora local) en la intersección de la Calle 44 y la Séptima Avenida, frente al icónico Hard Rock Cafe, en pleno distrito teatral de Manhattan, según recogió El Mundo.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que el tiroteo se desencadenó luego de una disputa verbal que escaló rápidamente a la violencia armada. El agresor, un joven de 17 años cuya identidad no ha sido revelada debido a su edad, abrió fuego hiriendo a tres personas: una joven de 18 años, quien sufrió un rasguño en el cuello; un hombre de 19 años, baleado en el pie derecho; y un hombre de 65 años, herido en la pierna izquierda.

Acá, uno de los videos que muestran lo ocurrido:

🚨 BREAKING:

Times Square shooting reports, Witnesses say multiple shots in NYC, suspect arrested. pic.twitter.com/3eubesJ0j3 — Global𝕏 (@GlobaltrekX) August 9, 2025

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue, donde se reportan en condición estable, con lesiones que no representan peligro para sus vidas, explicó el mismo medio.

El presunto atacante fue detenido de inmediato en el lugar de los hechos, y la policía recuperó el arma de fuego utilizada. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra el menor, quien permanece bajo interrogatorio mientras las autoridades investigan las circunstancias exactas que llevaron al incidente.

Según un portavoz de la NYPD citado por AFP, el tiroteo se originó por una pelea entre el sospechoso y una de las víctimas, aunque los motivos específicos de la disputa aún no han sido esclarecidos.

El tiroteo desató el pánico entre los transeúntes, muchos de ellos turistas que disfrutaban de la vibrante atmósfera de Times Square. Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas corriendo despavoridas mientras agentes de policía rodeaban un vehículo y atendían a las víctimas en el pavimento.

Acá, más imágenes de lo sucedido:

🚨 Times Square Shooting — NYC Chaos erupted at 1:20 AM on Aug 9 in the heart of Manhattan’s tourist district, when a 17-year-old opened fire near W 44th St & 7th Ave.

–3 injured

–Gunman arrested, weapon seized One of the world’s busiest tourist spots left shaken#bb27 #BGYO pic.twitter.com/4RUWloW6x2 — GlobeUpdate (@Globupdate) August 9, 2025

Uno de los heridos fue evacuado en camilla hacia una ambulancia, en medio de un amplio despliegue policial que cerró tramos de la Séptima Avenida y Broadway para controlar la situación y adelantar las pericias correspondientes.

Times Square, conocido por sus pantallas LED, teatros de Broadway y su constante flujo de visitantes, es un símbolo global del entretenimiento y la publicidad. Este acto de violencia ha reavivado el debate sobre la seguridad en espacios turísticos de alta afluencia, especialmente en un contexto donde Nueva York ha reportado una disminución histórica en la violencia armada en 2025.

Este incidente se suma a otro tiroteo reciente que estremeció a Nueva York. El pasado 30 de julio, Shane Devon Tamura, de 27 años, mató a cuatro personas en un rascacielos de Manhattan antes de quitarse la vida.

Según la organización Gun Violence Archive, en lo que va de 2025, Estados Unidos ha registrado 254 tiroteos masivos, definidos como aquellos en los que al menos cuatro personas resultan heridas por arma de fuego. Estos eventos subrayan la persistente problemática de la violencia armada en el país, incluso en áreas tan emblemáticas como Times Square.

