Una dolorosa tragedia enluta a la comunidad latina en Colorado, Estados Unidos, tras un accidente de tránsito que cobró la vida de una familia entera. De acuerdo con el diario ‘The New York Post‘, dos padres y sus tres hijos pequeños fallecieron en un violento choque frontal provocado por un conductor que circulaba en sentido contrario.

El siniestro ocurrió en horas de la mañana, poco después de las 7:00 a. m., en una autopista del estado. La familia viajaba en una camioneta GMC Yukon por el carril sur cuando, de forma repentina, otro vehículo invadió su carril desde la vía norte.

El impacto fue tan fuerte que ambos automóviles se incendiaron de inmediato, dejando una escena devastadora. Según el medio local KUSA, las llamas consumieron rápidamente las dos unidades, impidiendo cualquier posibilidad de rescate a tiempo.

Identidad de las víctimas

Las autoridades confirmaron que las víctimas eran miembros de la familia Cabral-Bañuelos, residentes de Kremmling, un pequeño y tranquilo pueblo ubicado a unos 160 kilómetros de Denver. Los fallecidos fueron identificados como Andrés Cabral Bañuelos, de apenas 2 años; su hermano Manuel Cabral Bañuelos, de 5 años; su hermana mayor, María Cabral Bañuelos, de 12 años; así como sus padres, Andrea Bañuelos Salazar, de 30 años, y Manuel Cabral Torres, de 34 años.

Todos perdieron la vida en el lugar de los hechos, a pesar de los esfuerzos inmediatos de los equipos de emergencia que llegaron al sitio para sofocar las llamas y brindar asistencia.

“Perderlos a los cinco, es muy duro”, dijo familiar

La noticia ha causado una profunda conmoción en la comunidad. Javier Torres-García, primo de Manuel, describió con dolor el impacto emocional que ha dejado este accidente:

“En un instante, los cinco se fueron. Una sola pérdida ya es difícil de sobrellevar para cualquier familia, pero perder a cinco seres queridos al mismo tiempo es simplemente demasiado duro. El menor apenas tenía 2 años y la mayor 12. Todos tenían un futuro por delante. Es muy triste pensarlo”.

El primo resaltó que la familia era muy unida y querida en Kremmling, donde participaban activamente en eventos comunitarios. La noticia ha movilizado a amigos, vecinos y conocidos, quienes han manifestado su solidaridad y apoyo.

Familiares piden ayuda

Tras la tragedia, allegados y familiares iniciaron una campaña para recaudar fondos con el objetivo de cubrir los gastos del traslado de los cuerpos a su ciudad de origen y organizar un funeral digno. La iniciativa busca también aliviar parte de la carga económica que este trágico episodio ha dejado a la familia, ya que los costos asociados al proceso son elevados.

La comunidad latina en Colorado, así como ciudadanos de otros estados, han respondido con mensajes de apoyo y contribuciones. En redes sociales, las publicaciones con fotografías de la familia se han llenado de condolencias y oraciones, mientras muchos expresan indignación por la imprudencia que desencadenó el siniestro.

Investigación en curso

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las causas que llevaron al conductor a invadir el carril contrario. Aún no se han revelado detalles sobre su identidad ni su estado posterior al accidente. Sin embargo, los reportes preliminares apuntan a que la colisión fue instantánea y de gran magnitud, lo que provocó que los vehículos se incendiaron casi de inmediato.

Mientras avanza el proceso judicial, el recuerdo de Andrea, Manuel y sus tres hijos queda grabado en la memoria de quienes los conocieron. La tragedia no solo ha dejado un vacío irreparable en su familia, sino que también ha encendido un llamado a la prudencia y la responsabilidad en las vías, para evitar que más vidas se pierdan de manera tan repentina y dolorosa.

