El inicio de semestre de Millonarios ha sido, sobre todo, decepcionante, pues en los cinco partidos que ha disputado solo ha podido sumar un punto y a los hinchas se les está acabando la paciencia con este proceso del técnico David González.

De hecho, su último compromiso no fue la excepción, ya que se enfrentó al Deportes Tolima en condición de visitante y el resultado fue, una vez más, en contra.

Apenas en cinco minutos de juego, el cuadro ‘Embajador’ se quedó con uno menos debido a una imprudencia del jugador Alex Castro, quien pisó al rival en el tobillo y aunque en principio fue amarilla, el VAR llamó a Wilmar Roldán para cambiar la decisión y que lo expulsara del encuentro.

Desde ahí, Tolima ganó metros y metió al conjunto bogotano en su área, pese a que el arquero del cuadro de Ibagué de equivocó y le permitió al ‘Albiazul’ anotar primero.

Sin embargo, apenas unos minutos después apareció Brayan Rovira para empatar el partido y justo antes de terminar el primer tiempo, de nuevo Rovira remató de larga distancia para marcar un golazo.

Finalmente, sobre el final, de nuevo el equipo de Lucas González armó una gran jugada colectiva para marcar el 3-1 y sellar así su victoria en condición de local.

Esto tiene desesperados a los aficionados de Millonarios, quienes por medio de las redes sociales no ocultan su inconformismo al decir que es “insostenible” el proceso de David González.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Y es que con este resultado, Millonarios sigue en la última posición del torneo con apenas una unidad. La tabla va así:

Equipo Puntos 1. Junior 14 2. Tolima 13 3. Atlético Nacional 12 4. Llaneros 11 5. Fortaleza 11 6. Pereira 11 7. Medellín 10 8. Envigado 9 9. Santa Fe 9 10. La Equidad 9 11. Deportivo Cali 9 12. Bucaramanga 7 13. Águilas Doradas 7 14. Boyacá Chicó 6 15. Alianza FC 6 16. Deportivo Pasto 5 17. Unión Magdalena 5 18. América 4 19. Once Caldas 3 20. Millonarios 1

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el conjunto bogotano volverá a la capital para recuperarse y buscar cambiar la situación en el próximo encuentro, que será contra Unión Magdalena el próximo miércoles 20 de agosto a las 7:30 de la noche en el estadio El Campín. Este partido es correspondiente a la primera jornada del torneo que fue aplazada.

