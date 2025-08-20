El presente del futbolista colombiano James Rodríguez y del Club León de México no es el mejor, pues aunque la temporada pasada arrancaron muy bien, desde que los expulsaron del Mundial de Clubes el nivel bajó considerablemente y en esta segunda parte del año la realidad es mucho más difícil.

Y es que el conjunto de Guanajuato ha disputado cinco partidos en los cuales solamente ha sumado seis puntos, por lo que el puesto del entrenador Eduardo Berizzo está pendiendo de un hilo.

Ante esta situación y mientras se recupera de algunas dolencias físicas, James Rodríguez ofreció una entrevista exclusiva y se refirió a su futuro en el club, recordando que solo firmó contrato por un año y hasta ahora poco se ha hablado sobre su renovación.

En diálogo con Somos Fox, el capitán de la Selección Colombia dijo: “Hasta ahora no han dicho nada (sobre la renovación), faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo, que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”.

Sin embargo, lo bueno es que James se siente bien en el conjunto mexicano y le gustaría quedarse allí. “Estoy bien. Es verdad que estos últimos 2 meses no han sido buenos, pero se pudo ganar último juego. Personalmente, estoy cómodo, feliz y ahora con muchas ganas de poder jugar”, agregó el colombiano, explicando que no estuvo en los últimos encuentros porque sintió una molestia y por eso prefirió no arriesgar.

Finalmente, sobre su falta de gol le tiró una pequeña pulla el técnico argentino, ya que explicó que juega más atrás y por eso no tiene tanta posibilidad de pisar el área como en otras facetas de su vida.

“No he marcado tantos goles, pero sí he tenido chances. Todos los porteros se juegan algo grande en contra mía y eso es un plus. He tenido chances de poder hacer muchos más goles, pero no se ha dado, aunque soy alguien al que le gusta meter goles. El modo de juego que hemos tenido hace que yo esté un poco más lejos del arco, no como en otras partes en las que sí estoy un poco más cerca y es bueno para mí también”, concluyó el volante.

Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez

Por lo pronto, todo indica que el colombiano ya superó sus problemas físicos y volvería a las canchas para ayudar a su equipo el próximo sábado 23 de agosto para el partido contra Pachuca a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana, un juego que disputará en condición de local.

