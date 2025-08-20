Los hinchas de Millonarios estallaron este 20 de agosto en el estadio El Campín por la crítica situación que vive su club. La derrota parcial 1-2 contra Unión Magdalena caldeó los ánimos e hizo que el partido se suspendiera.

El encuentro entre azules y el ‘Ciclón’ de Santa Marta se detuvo por las airadas manifestaciones de la fanaticada local, quienes alcanzaron a invadir el campo. Lo que llamó la atención fue que la barra brava de los locales, ubicada en el norte del estadio, arrojaron cientos de zapatos desde la tribuna.

Corría el minuto 53 del partido cuando había una jugada de ataque de Millonarios, precisamente en el costado norte de la cancha. En la transmisión de Win Sports quedó el momento en el que se detuvo el juego por la lluvia de tenis.

Sin embargo, la situación no se calmó ahí y los asistentes en el estadio cantaron a todo pulmón, desesperados porque el equipo pierde otro partido y apenas suma un punto en seis partidos del segundo semestre de la Liga Betplay.

La situación hizo que el árbitro Nicolás Gallo pidiera a los jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos entraran a los camerinos. Sin embargo, la fanaticada no paró, les gritó y lanzó de todo a los futbolistas ‘embajadores’, quienes tuvieron que correr a cubrirse en el túnel.

Aproximadamente 20 minutos después, Gallo retomó el partido, pero la tensión sigue. Además de lanzar zapatos, los hinchas sacaron varios trapos en protesta contra las directivas y exigiendo a sus jugadores que levanten cabeza.

Hoy se va David González, bien ido y nunca debió llegar. Pero los grandes responsables, los verdaderos culpables de la crisis de Millonarios son sus dueños y de ahí para abajo Gustavo Serpa, Enrique Camacho y El Gato Pérez. Su proyecto deportivo fracaso; háganse cargo, respondan. pic.twitter.com/zVt8z1S3Mr — WillyRodríguez (@WillyRodri13) August 21, 2025

Aunque no se ha esclarecido la particular protesta en El Campín, algunas versiones se acogen al significado de lanzar tenis a la cancha como una analogía de ‘ponerse en los zapatos’ de los fanáticos, que son los que más sufren las derrotas y siguen apoyando al equipo de sus amores.

