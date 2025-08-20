Este miércoles, 20 de agosto, se disputará un gran compromiso en la Champions League, pues aunque no ha comenzado su primera ronda y apenas está iniciando la temporada, varios equipos ya están compitiendo por meterse justamente entre los mejores del continente.

De hecho, uno de los partidos más llamativos es el que protagonizan el Fenerbahce y el Benfica, dos equipos que se armaron muy bien y que sueñan con estar en la fase principal.

Allí, lo atractivo es que mide a dos jugadores de la Selección Colombia: Jhon Jáder Durán, que llegó al conjunto turco proveniente del Al Nassr, contra Richard Ríos, quien estaba en el Palmeira de Brasil.

Por eso mismo, ambos darán todo de sí para eliminar al otro en este torneo tan importante.

Fenerbahce vs. Benfica EN VIVO

2:47 p.m 2025-08-20T14:47:11-05:00 ID: kxgao 45′ Termina el primer tiempo Fenerbahce y Benfica no se sacaron ventajas en la primera parte.

2:45 p.m2025-08-20T14:45:24-05:00 ID: yhfnf 44′ Durán, tirado en el piso El delantero colombiano reclama penal, luego de un golpe que recibió en la cara por aparte de Otamendi. No fue nada.

2:42 p.m2025-08-20T14:42:00-05:00 ID: wtzlr 40′ Partido enredado Ambos equipos han tenido leves acercamientos, pero ninguno concreta el grito sagrado.

2:28 p.m2025-08-20T14:28:44-05:00 ID: fabfh 26′ Falta de Jhon Jáder Durán pisó a un jugador del Bénfica y le sacaron amarilla. El tiro libre casi es gol.

2:14 p.m2025-08-20T14:14:57-05:00 ID: neyhp 12′ Fenerbahce pide penal El árbitro no considero falta sobre Fred adentro del área.

2:00 p.m2025-08-20T14:00:58-05:00 ID: pceve 0′ Inició el partido Arranca la ida entre Fenerbahce y Benfica

1:28 p.m2025-08-20T13:28:36-05:00 ID: zwrmo Así llegó el Benfica al estadio 👋 Şükrü Saraçoğlu 📌#FSKSLB • #UCL pic.twitter.com/Dx31Odtu7U — SL Benfica (@SLBenfica) August 20, 2025

1:27 p.m2025-08-20T13:27:49-05:00 ID: vmwpe Alineación titular del Benfica, con Richard Ríos 📋 O nosso 𝗢𝗡𝗭𝗘!#FSKSLB • #UCL pic.twitter.com/PHRHptYd6j — SL Benfica (@SLBenfica) August 20, 2025

1:27 p.m2025-08-20T13:27:19-05:00 ID: xjeim Alineación titular del Fenerbahce, con Jhon Durán Benfica maçı ilk 11'imiz belli oldu. #FBvSLB #UCL pic.twitter.com/9iDQlEQ5fN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 20, 2025

A qué hora es Fenerbahce vs. Benfica

Este compromiso, que se disputará en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu, será a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

Dónde ver Fenerbahce vs. Benfica

Este partido se podrá ver por ESPN y su plataforma digital Disney Plus a partir de la 1:40 de la tarde.

