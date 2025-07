La Champions League es el torneo más emocionante del mundo, pues reúne a los mejores clubes europeos que compiten entre sí para al final de la temporada levantar la anhelada ‘orejona’, ese trofeo que todos los jugadores quieren ganar.

Sin embargo, en las últimas temporadas ha tenido algunos cambios que mal o bien ya se han implementado y le han dado una nueva imagen al campeonato, como por ejemplo que ya no hay fase de grupos.

Y es que desde la temporada pasada se comenzó a implementar la idea de que de forma aleatoria todos los equipos juegan ocho compromisos, en los cuales los primeros pasan directamente y los de media tabla disputan unos ‘play offs’ previo a los octavos de final.

Ahora, pese a que esa idea gustó la temporada pasada, ahora la Uefa planteó nuevos cambios, que influyen directamente en las finales del campeonato.

Como se ha sabido siempre, todos los equipos quieren terminar sus llaves en su estadio porque con su gente pueden tener un impulso mayor. Hasta la temporada pasada, el que cerraba en de local era elegido por sorteo, así que todo dependía de la suerte.

Sin embargo, a partir de la siguiente temporada, la de 2025-2026, eso ya no se definirá por sorteo, sino que será para el equipo mejor posicionado en la fase liga entre los dos que se enfrenten.

Ahora, si un equipo que había clasificado octavo le gana al que quedó segundo, este se quedará con ese puesto para cerrar de local en la siguiente ronda.

🏆 New changes from UEFA to Champions League format:

✅ Teams who finish higher in the league stage will now play the second leg at home – no more random draw.

🔁 If a lower-ranked team beats a higher-ranked team, they take their place and get the home advantage in the next… pic.twitter.com/uM8470Mtra

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley) July 8, 2025