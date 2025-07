El nombre de Luis Díaz ha estado en el centro de la controversia en los últimos días debido a dos temas que han provocado revuelo en el mundo del fútbol: los rumores sobre su posible salida del club inglés y su ausencia en el velorio de su compañero Diogo Jota.

Al respecto, el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, en su programa ‘Palabras Mayores’, lanzó fuertes señalamientos al entorno del jugador, a quien responsabilizó de dañar su imagen y cuestionó su comportamiento en medio de estas circunstancias.

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Vélez se enfocó en los rumores sobre el futuro de Luis Díaz. Según el periodista, el entorno del jugador ha contribuido a propagar especulaciones sobre posibles traspasos a clubes como el Bayern Múnich y el Barcelona, a pesar de que Díaz tiene un contrato vigente con el Liverpool.

“A mí no me está gustando ese entorno. Porque no solamente es ese esperpento, sino que ahora BILD asegura que ya arregló con el Bayern Múnich. Pero, ¿Barcelona y Bayern Múnich?, si tiene un contrato con Liverpool. El entorno de ‘Lucho’ está haciendo que el mundo vea que está haciendo negocios con otros con un contrato firmado, en una falta total de responsabilidad, seriedad y profesionalismo”, aseguró inicialmente en el mencionado espacio.

Acá, el momento en el que hizo referencia al tema:

Vélez sugirió que estas acciones podrían estar diseñadas para forzar una salida del Liverpool, lo que pondría en riesgo la reputación que Díaz ha construido con esfuerzo.

“Ya es hora, ‘Lucho’, de que salgas y digas todo lo que tienes que decir. Tienes que decir tu verdad y se evita todo lo que están diciendo. Eso después no tiene regreso”, enfatizó el periodista deportivo en la cadena radial.

Carlos Antonio Vélez criticó a Luis Díaz por no ir a velorio de Diogo Jota

El segundo tema que abordó Vélez fue la ausencia de Luis Díaz en el sepelio de Diogo Jota, su compañero en el Liverpool, y su presencia en lo que el periodista describió como una “fiesta parroquial” el mismo día del funeral.

“Y todavía ese entorno te llevó a una fiesta parroquial y permitió que sacaran ese montón de imágenes el mismo día que enterraban a un compañero. Es que es todo junto y está clarito que él está sometido”, comentó Carlos Antonio.

Vélez destacó que otros jugadores, como los del Al-Hilal, hicieron un esfuerzo por asistir al funeral, incluso tomando aviones privados, y cuestionó por qué Díaz no hizo lo mismo.

“¿Cómo los de Al-Hilal jugaron su partido y agarraron un avión privado y se fueron? ¿No tienes para un avión privado?, ¿cómo si tienen para otras cosas? Aquí era de obligación, si o sí, por la solidaridad de él para contigo, por ser tu compañero, y porque entiendo que tú viviste en su casa y te dio posada. Aparte, es de elemental respeto que, si no puedo ir, tampoco me voy de joda”,agregó.

A lo largo de su intervención, Vélez insistió en que el principal problema de Luis Díaz es su entorno, al que describió como un grupo de “familiares, figuretes, borrachitos que salen a decir cosas, parlanchines, chismositos” que utilizan mal la imagen del jugador.

El periodista enfatizó que Díaz debe asumir responsabilidad y poner límites a su entorno para proteger su carrera y su legado.

“Qué tristeza… todo lo que se sembró y todo lo que costó, para tirarlo por la borda en tres días. Y todo porque quienes lo rodean quieren exprimirlo y chupar de su imagen”, concluyó en el mencionado espacio.

