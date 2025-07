El nombre de Luis Díaz ha sido tendencia en redes durante los últimos días, debido a su ausencia en la despedida al portugués Diego Jota, quien fue su compañero en Liverpool y falleció el pasado 3 de julio en un accidente de tránsito en España.

(Vea también: “Un día que nunca olvidaremos”: aparece último video que publicó Diogo Jota, antes de morir)

Pero ahora, el colombiano es tema de conversación en Europa a causa de una publicación hecha en el diario alemán BILD (el medio deportivo más importante de ese país), en la que señalan que el delantero llegó a un acuerdo verbal con el Bayern Múnich para un posible fichaje.

🚨🇨🇴 BREAKING: Luis Diaz has agreed a deal with Bayern Munich.

Lee También

Bayern will now negotiate with Liverpool who are believed to want €80m.

💣💣

[@BILD] pic.twitter.com/Df9aOa5SCI

— Anfield Lounge (@AnfieldLounge) July 7, 2025