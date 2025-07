Durante su paso por el pódcast ‘Desnúdate con Eva’, Juan Fernando Quintero se sinceró sobre uno de los episodios más amargos de su carrera: el día en que volvió al estadio Atanasio Girardot como jugador del América de Cali y fue duramente insultado por la hinchada del Independiente Medellín, club del que siempre se declaró hincha.

“Soy hincha del Medellín”, afirmó. Pero esa noche, en lugar de recibir reconocimiento o respeto, fue blanco de agravios por parte de la misma tribuna que alguna vez lo aplaudió.

El impacto fue tal que cambió para siempre su manera de ver al equipo y aparte de su afición. “Eso no me lo esperaba, pero tampoco me sorprende”, dijo, explicando que, a pesar de tener el escudo del Medellín tatuado, sintió que nada de eso importó. “Eso es ser hincha del Medellín: sufrir, llorar, que se te dañe el diciembre”, agregó con evidente tristeza.

Por qué volvió ‘Juanfer’ Quintero al DIM

Quintero también compartió una historia personal que pocos conocían: dejó su carrera en Portugal para regresar a Medellín solo por cumplirle un deseo a su abuelo, quien tenía Alzheimer. Quería que lo viera jugar con sus propios ojos antes de que su memoria se desvaneciera por completo.

Con voz firme, pero sin rencor, concluyó: “Yo nunca te voy a devolver el odio. Se acabó y lo digo hoy”.

