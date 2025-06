Durante los últimos días se desató una controversia que involucra al América de Cali y a Juan Fernando Quintero. Problemas financieros y de gestión, especialmente relacionados con un presunto incumplimiento de un inversor del equipo, habrían complicado en gran medida la continuidad del antioqueño en el club ‘Escarlata’.

Aunque la situación es confusa, pues han surgido diferentes versiones desde el entorno del club, todo parece indicar que el equipo vallecaucano ya tomó la decisión de no contar más con los servicios del mediocampista.

Así lo contó el mismo este viernes 27 de junio en el programa ‘Palabras mayores’’, donde expresó su asombro por cómo se ha manejado su situación dentro del equipo.

“Tenemos una reunión con el club. Queremos terminar todo de la mejor manera. Yo recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación y está perfecto. Yo simplemente dije, ‘está bien, se encargan con mi representante’”, relató en diálogo con el periodista Carlos Antonio Vélez.

🎙️ “Recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación. Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron. Yo renuncié a un dinero para ir a América”, Juan Fernando Quintero.#PlanetaFútbol pic.twitter.com/WzvtTg1VRe — Win Sports (@WinSportsTV) June 27, 2025

Lo que llamó la atención fue lo que mencionó sobre lo que se ha dicho desde las directivas del equipo, especialmente por parte de Marcela Gómez —presidenta de América—.

“Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron. A ver, son cosas que pasan en el fútbol, que son ajenas a uno, pero que no tengo problema. Lo terminamos de la mejor forma”, agregó en el mismo espacio radial.

Aunque no se refirió a la situación sobre el presunto inversor que habría incumplido con unos pagos, Quintero sí dejó claro que puso todo de su parte por ir a América. Incluso, reveló el porcentaje que le tocó poner de su ficha deportiva para poder salir de Racing.

“Yo renuncié a un dinero para ir a América. No solo hizo un esfuerzo América. Juan Fernando Quintero hizo un esfuerzo y puso el 40 % de su ficha para ir a América. Hay que hablar las cosas como son. Prácticamente, yo pagué para salir”, confirmó ‘Juanfer’.

¿Juan Fernando Quintero podría ir a Junior?

En la misma charla, el volante antioqueño también comentó que ha tenido diálogos con la dirigencia de Junior, aunque explicó que no ha escuchado ofertas para un posible regreso.

“He tenido la oportunidad de hablar con ellos. Desde que me fui de Junior hemos estado en contacto con don Fuad, con Alex, con Héctor Fabio, que lo quiero mucho. Si me han preguntado, pero yo por obvias razones no puedo estar escuchando a nadie. Tengo contrato con América y hasta que no solucione la situación, no voy a escuchar a nadie más”, aseguró Quintero en ‘Palabras mayores’.

¿Cómo fue el paso de Juan Fernando Quintero por América?

Quintero disputó 21 partidos, anotó 3 goles y dio 6 asistencias en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. Fue clave en momentos destacados, como la clasificación agónica a los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana, después de un empate contra Racing de Montevideo.

Sin embargo, el equipo no logró avanzar a la final de la Liga BetPlay 2025-I y mostró irregularidad en los cuadrangulares semifinales.

Su influencia fue notable, pero lesiones y decisiones tácticas, como no ser titular en el clásico contra Atlético Nacional, limitaron su continuidad.

