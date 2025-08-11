En la mañana de este 11 de agosto, se registró una manifestación ajena a la operación del sistema de transporte en el sector de la calle 6 con avenida Caracas, lo que generó afectaciones temporales en el servicio de la flota troncal en ambos sentidos.

Debido a esta situación, se implementaron medidas de contingencia para garantizar la movilidad de los usuarios y evitar una parálisis total del servicio.

Entre los cambios aplicados, la Ruta Fácil 8 comenzó a retornar en el sector de La Mariposa, mientras que el servicio BL18 fue desviado por la carrera 10 en ambos sentidos.

Por su parte, las rutas LG41 y LG47 modificaron su recorrido para retornar en el puente de la avenida NQS con calle 6.

Los demás servicios que se vieron afectados fueron redirigidos por vías alternas, como la calle 27 sur con Caracas, la carrera 10 y la calle 26, también en ambos sentidos, para mantener la continuidad del transporte.

Estas modificaciones, aunque necesarias para sortear el bloqueo, pudieron ocasionar retrasos y cambios en los tiempos de viaje, por lo que las autoridades recomendaron a los usuarios estar atentos a las actualizaciones del sistema y planificar sus desplazamientos con anticipación.

* Pulzo.com se escribe con Z