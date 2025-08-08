Desde tempranas horas del viernes, los usuarios de Transmilenio se han quejado por el taponamiento de la vía en el Portal Américas.

Fotos y mensajes en X dan cuenta de lo problemático que ha sido movilizarse desde esa parte de la ciudad en horas de la mañana, que son las de llegar al trabajo para millones de bogotanos.

(Vea también: Bogotá se transforma: Metro, más TransMilenio eléctrico y nuevas obras para una ciudad más limpia y conectada).

En su cuenta de X, Transmilenio destacó los motivos por los que se dio el trancón y pidió paciencia a los usuarios.

“Se presenta alta congestión vehicular en la avenida Las Américas con avenida Ciudad de Cali, en ambos sentidos, lo que genera afectación en la operación del Portal Américas”, sentenció el sistema de transporte masivo.

Sobre las 6:30 de la mañana, Transmilenio agregó que continuaba el taponamiento que obligó a desviar buses y alimentadores.

“A la hora continúan las complicaciones para la salida e ingreso de flota troncal y de alimentación al portal, debido a la congestión vehicular en el cruce de las avenidas Las Américas y Ciudad de Cali. Personal de TransMilenio está en el lugar y algunos buses realizan retorno en Banderas”, apuntó la organización en esa red social.

* Pulzo.com se escribe con Z