Un profundo silencio cubre las calles del sector conocido como ‘La Playa’, en el barrio Candelaria La Nueva de Ciudad Bolívar, cuando el pasado martes 5 de agosto, Luis Carlos Caro Sánchez, un taxista de 49 años, fue asesinado en plena vía pública mientras esperaba pasajeros.

El homicidio ocurrió a tan solo tres cuadras del CAI de Candelaria, sobre la carrera 45 con calle 68 sur. Eran alrededor de las 5:30 p. m. cuando el sonido seco de los disparos rompió la rutina del vecindario.

Según testigos, Luis Carlos se encontraba dentro de su vehículo, un taxi Atos, parqueado junto a otros compañeros en una fila habitual de conductores que prestan servicio a los barrios más altos de la localidad. Esperaba tranquilamente por un pasajero, como lo hacía todos los días. Pero esta vez no terminaría su jornada.

Una motocicleta blanca con negro apareció de manera repentina. Dos hombres a bordo se acercaron al vehículo de Luis y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él. Le propinaron tres disparos certeros, frente a testigos que, paralizados por el horror, poco pudieron hacer.

Uno de sus colegas, en un acto desesperado y valiente, tomó el volante del taxi donde yacía malherido Luis y lo llevó de inmediato al Hospital de El Tunal. Pese a los esfuerzos médicos y a que fue ingresado rápidamente a cirugía, el conductor falleció debido a la gravedad de las heridas.

Luis Carlos era conocido en el sector por el apodo de ‘Pingüino’. Sus allegados lo recuerdan como un hombre trabajador, amable y dedicado a su oficio. Su muerte no solo dejó un vacío entre sus compañeros, sino también un ambiente cargado de tensión en la zona.

Apenas 20 días antes, otro homicidio se había registrado en el mismo sector, lo que ha encendido las alarmas entre los residentes y comerciantes, quienes hoy temen por su seguridad.

Muchos de los locales cercanos han optado por cerrar temprano o mantener sus puertas cerradas durante todo el día. Quienes se atreven a hablar lo hacen con evidente temor.

“Eso fue como a las cinco y media. El señor siempre estaba por ahí, se sabía que era taxista, pero no mucho más. Uno no se quiere meter en problemas”, comentó un comerciante con voz nerviosa a Q’hubo Bogotá.

El miedo se ha convertido en el lenguaje común. Algunos vecinos responden de forma casi automática cuando se les pregunta por lo ocurrido: “Cuando pasó eso, yo ya había cerrado”, dicen sin levantar la vista, como si alguien los observara. La atmósfera en el barrio es densa, como si cada esquina ocultara una amenaza.

Este nuevo hecho violento ha vuelto a poner en evidencia la inseguridad que azota a algunas zonas de Bogotá, especialmente en Ciudad Bolívar, donde la criminalidad sigue cobrando vidas pese a la cercanía de la fuerza pública. La presencia de un CAI a pocas cuadras no impidió el asesinato de Luis, lo que causó indignación entre los habitantes, quienes sienten que la violencia circula impune y a plena luz del día.

Mientras las autoridades investigan para dar con los responsables, la comunidad solo espera que se haga justicia. El asesinato de ‘Pingüino’ no puede convertirse en una cifra más. Su muerte debe ser un llamado urgente a reforzar la seguridad y a proteger a quienes, como él, salían cada día a trabajar para ganarse la vida honestamente.

