El evento se salió de control y la batalla campal vivida en el escenario llegó hasta la avenida NQS, donde se concentraron las personas que alcanzaron a salir del lugar.

Ante el desastre vivido esta noche en la capital, la movilidad se vio afectada y quienes están en el Movistar no podrán regresar fácil a sus casas, ya que varias rutas del sistema de transporte masivo sufrieron afectaciones.

Transmilenio, desde su cuenta de X (antes Twitter) registró restricciones en la movilidad, al tiempo que señaló que las rutas de la flota de buses de Transmizonal tuvo que hacer desvíos.

Este es el reporte de Transmilenio:

⏰ #TMAhora (9:59 p.m.) Por restricciones a la circulación vehicular en la NQS con 62, sentido sur – norte📍, la flota de TransMiZonal realiza desvíos. pic.twitter.com/DZHyd7hi1p — TransMilenio (@TransMilenio) August 7, 2025

Desastre en el Movistar Arena, en concierto de Damas Gratis

Lo que debía ser una fiesta de cumbia terminó en caos en el Movistar Arena, ya que el concierto de Damas Gratis, previsto para este miércoles 6 de agosto fue cancelado luego de que se registraron fuertes disturbios.

De acuerdo con información publicada por la cuenta Music Trends Colombia, los problemas comenzaron cuando varios asistentes intentaron ingresar a la fuerza por la puerta número cinco, lo que derivó en desórdenes en los accesos. Una nube densa —aparentemente provocada por el uso de extintores o gases— se tomó uno de los túneles, mientras al interior del escenario se desataron varias peleas entre personas del público.

Los hechos, que habrían sido protagonizados por supuestos miembros de barras bravas, obligaron a las autoridades y a los organizadores a cancelar el concierto.

Hasta el momento, no se han reportado de manera oficial personas heridas ni capturados, pero se espera un pronunciamiento de las autoridades en las próximas horas.

