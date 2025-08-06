Un video que circula en redes sociales dejó en evidencia la gravedad de los disturbios ocurridos la noche de este miércoles en el Movistar Arena de Bogotá, que terminaron obligando al aplazamiento del concierto de Damas Gratis.

En la grabación, registrada en uno de los túneles de acceso al recinto, se observa una densa nube blanca que generó confusión entre los asistentes. Aunque no está claro si se trató de humo o del uso de extintores, todo indica que fue una maniobra para frenar el ingreso violento de personas que vandalizaron varias puertas, entre ellas la entrada número cinco.

Video de pelea en concierto de Damas Gratis

Lo que más llamó la atención del video fue la aparición de un sujeto con un hacha en la mano, aparentemente una de las herramientas de seguridad utilizadas para emergencias como incendios. La escena encendió las alarmas, ya que deja ver el nivel de descontrol que se vivió en ese momento y la facilidad con la que se accedió a zonas restringidas del recinto.

De acuerdo con versiones preliminares, algunas barras habrían coordinado un intento por ingresar sin pagar, lo que desató los enfrentamientos tanto afuera como dentro de la arena. Al interior también se reportaron peleas entre asistentes que oscurecieron el ambiente previo al ‘show’.

Ante esta situación, los organizadores anunciaron el aplazamiento del evento, sin ofrecer por ahora una nueva fecha ni detalles sobre la logística para su reprogramación.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si hubo personas lesionadas o detenidas, pero las imágenes evidencian un escenario de desorden que pudo haber tenido consecuencias mayores.

