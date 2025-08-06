Lo que debía ser una noche de fiesta al ritmo de la cumbia villera terminó en caos. El concierto de la banda argentina Damas Gratis, programado para este miércoles en el Movistar Arena de Bogotá, fue aplazado tras los disturbios protagonizados por algunos asistentes en las inmediaciones y dentro del recinto.
Una pelea entre hinchas está poniendo en riesgo la integridad de los asistentes al Movistar Arena y el mobiliario de la arena como tal, previo al show de Damas Gratis.
Estamos atentos a pronunciamiento oficial de los organizadores. Por favor, cuídense.
Lamentable este tipo de…
Según reportó la cuenta especializada Music Trends Colombia, una pelea entre hinchas provocó momentos de tensión que pusieron en riesgo tanto a los asistentes como a la infraestructura del escenario.
Duele ver esto en un concierto y más en el Movistar Arena, las hinchadas se pelean y dañan el recinto, dañaron la organización del promotor y donde estará la policía? pic.twitter.com/jrmsv1GSUB
Movistar arena en este momento #movistararena
Terrible lo que está pasando pic.twitter.com/U78zFki84B
Los desadaptados de alguna hinchada están dañando el Movistar Arena y la policía brilla por su ausencia, no hay seguridad.
Qué tristeza como dañan un concierto y toda la organización del promotor 😢 pic.twitter.com/DRCNy1BKcW
Increíble como rompieron la puerta 5 del Movistar Arena.
No respetan es nada! #Movistararena #Bogota #Damasgratis #Concierto pic.twitter.com/jL6v0X3MW3
Disturbios en el Movistar Arena
La puerta número cinco del Movistar Arena habría sido forzada, lo que permitió el ingreso de una turba, y en uno de los túneles se observó una densa nube, presuntamente producto del uso de extintores o gases. Según la mencionada cuenta, se confirmó el aplazamiento del evento, aunque aún no se conoce una nueva fecha ni las condiciones para reprogramarlo.
Versiones preliminares apuntan a que los protagonistas de los desmanes serían integrantes de algunas barras, lo que agravó la situación dentro del recinto. Además, ya al interior, se presentaron peleas entre asistentes que encendieron aún más los ánimos.
“Lamentable este tipo de situaciones”, escribió Music Trends al alertar sobre lo ocurrido. También señalaron que estaban atentos al pronunciamiento oficial de los responsables del evento y pidieron a los asistentes “cuidarse”.
Hasta ahora, no se ha reportado de manera oficial si hubo personas heridas o capturadas, y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen detalles sobre las consecuencias del desorden.
El concierto se aplaza. En breve comunicado oficial de los organizadores.
Al parecer, algunas barras coordinaron intentar colarse al concierto, además de los desadaptados que empezaron a pelearse al interior de la arena.
