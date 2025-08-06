La ansiada noche para los fanáticos de Damas Gratis de poder ver a su banda en el Movistar Arena se vio empañada por el mal comportamiento de unos desadaptados que provocaron desmanes dentro y fuera del recinto. Un grave altercado se vivió cuando varios salvajes se colaron por la puerta 5 del lugar y causaron peleas y daños.

Juan José Guerrero, un creador de contenido, se encontraba en el lugar, esperando, como miles de fanáticos, un ‘show’ que prendiera la fiesta de cumbia en el lugar. Sin embargo, narró que se encontró con una escena triste

“Lastimosamente el concierto queda aplazado. Es una ‘miércoles’ lo que pasó. Al parecer, se organizaron 2.000 personas para entrar, destruyeron la puerta 5 y entraron”, narró Guerrero.

Esto pasó en Damas Gratis con las hinchadas que trataron de meterse por la puerta 5, por eso el concierto queda aplazado… duele ver esto… ¿cómo lo vivieron ustedes? pic.twitter.com/BFOOJFj7to — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 7, 2025

El ‘influencer’ que habla de música mostró varios videos de cómo fueron los desmanes, tanto en las graderías, la platea y hasta en los corredores. Mostró que algunos, inclusive, tomaron hachas que se usan para atender emergencias y con las cuales atacaron a presentes. El testigo culpó a los hinchas del fútbol por la situación, asegurando que fueron varios de ellos los que incitaron a la violencia en el lugar, ya que la agrupación argentina suele atraer a apasionados del balompié.

“Esto es culpa de las hinchadas... La verdad, fue algo lamentable y muy triste ver una batalla campal en el Movistar Arena. Un lugar de conciertos y que lo mezclen con el fútbol… Pablo [Lezcano, vocalista de Damas Gratis]”, sentenció Guerrero.

