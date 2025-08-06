Aunque en festivales, conciertos y más actividades nocturnas en Bogotá muchos se preparan para gastar un transporte particular, el sistema de transporte público está habilitado para volver de manera rápida y a precios justos a casa por medio de rutas especiales.
Rutas especiales de TransMilenio en conciertos y festivales
Las más recientes muestras de la adaptación de varias rutas para que quienes disfrutan de la cultura en Bogotá puedan movilizarse incluso a altas horas de la noche y en las madrugadas fueron los servicios especiales que TransMilenio dispuso para los conciertos de Yeison Jiménez, Maluma, Shakira y próximamente para las presentaciones de Silvestre Dangond. Además, por primera vez, el Sistema se midió sirviendo a los asistentes al Vive Claro en el concierto de Paola Jara y Jessie Uribe.
“Acompañamos a la operación de TransMiZonal y estuvimos operando por primera vez desde y hacia el Vive Claro. Vamos a seguir mejorando nuestro servicio en este punto porque vienen muchos más eventos y el objetivo es que TransMi te lleve a tu casa en los eventos masivos de Bogotá”, señaló la gerente María Fernanda Ortiz desde el nuevo lugar de eventos que tiene la capital.
Hoy tuvimos operación especial para los asistentes al concierto de @paolajaraPJ y @jessiuribe3 en Vive Claro.
Más de 11mil personas disfrutaron del espectáculo y en @TransMilenio ofrecimos una alternativa fácil, rápida y a un precio justo para volver a casa.Gracias por elegirnos! pic.twitter.com/JGQohDA9oOLee También
Así como estos, otros eventos públicos en la ciudad han sido apoyados por el Sistema, como Rock al Parque, Salsa al Parque, el Festival Estéreo Picnic y todos los eventos públicos que ha realizado el Instituto Distrital para las Artes (Idartes).
La cobertura de las rutas está pensada en cubrir los trayectos más frecuentes, además que el recorrido de cada asistente se puede planificar, puesto que el Sistema hace la difusión previa de las rutas por medio de la TransMiApp, las redes sociales oficiales e informa por medio del equipo de atención en vía y avisos las rutas disponibles.
