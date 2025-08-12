El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá anunció que ahora los ciudadanos que viven en el sur de la capital colombiana —más específicamente por la zona de Santa Isabel y Comuneros— tienen a su disposición la ruta A019 AC3/Comuneros, que los lleva directamente hacia la avenida 68, en el sector de Galán, sin necesidad de hacer transbordos, y con menos de 15 paradas.

(Vea también: Ruta más antigua del SITP recorre más de 33.000 metros y llega al aeropuerto El Dorado)

El recorrido es prácticamente directo por la calle tercera, desde la calle 26 hasta la avenida 68, y pasa por sectores, como Asunción, Corkidi, Jazmín, y Camelia. De regreso, la ruta lleva el letrero F019 AC3/AK68, y hace el mismo recorrido, pasando por los sectores de Pradera, San Gabriel, Primavera, Tibaná, Comuneros y Veraguas.

La nueva ruta del SITP, que a mediados de julio de 2025 cambió el recorrido de varios servicios, funcionará solo de lunes a viernes, desde las 4:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche.

Lee También

#TransMiTeInforma 🔔 🧵 A partir de mañana, lunes 11 de agosto de 2025: ☑️ Comenzará a operar el nuevo servicio #TransMIZonal AF019, que rodará sobre la Calle 3ª y conectará a la Carrera 68 con la Carrera 25 en el sector de Comuneros 🚎⬇️ pic.twitter.com/UbGu8TpNSG — TransMilenio (@TransMilenio) August 11, 2025

¿Cómo saber qué ruta de SITP me sirve?

La manera más directa para saber qué ruta tomar es utilizar el Planificador de Viajes disponible en la página oficial de Transmilenio o en la aplicación oficial TransMiApp, que se puede descargar de forma gratuita para teléfonos Android y iOS.

En esta herramienta, el usuario debe ingresar el punto de origen y el destino. El sistema mostrará las rutas de buses zonales o troncales más adecuadas, junto con la ubicación de las paradas y el tiempo estimado de viaje.

(Vea también: La estación más grande del metro de Bogotá: le cabrá Transmilenio, SITP, Regiotram y hasta más)

Otra opción muy usada por los bogotanos es Google Maps. Al activar la función de transporte público y escribir la dirección de salida y llegada, la plataforma indica qué rutas del SITP y Transmilenio se pueden tomar para llegar al destino, incluyendo tiempos de espera y combinaciones necesarias.

* Pulzo.com se escribe con Z