En redes sociales circulan videos de los momentos en que varios sujetos, al parecer hinchas, se comenzaron a agredir en el Movistar Arena, antes de que iniciara el concierto del grupo argentino Damas Gratis.

(Vea también: Advierten a bogotanos por lo que pasará este jueves en la ciudad: habría caos en varios puntos)

Las grabaciones muestran cómo algunos sujetos comienzan a agredirse desde las graderías con sillas, y luego a puño limpio en la parte baja del escenario.

De acuerdo a las informaciones preliminares, se trataría de hinchas de Santa Fe y Millonarios que se encontraban tanto en las afueras como dentro del Movistar Arena.

Lee También

Damas Gratis aplazado por la pelea campal de las hinchadas de fútbol… lamentable pic.twitter.com/XrIQrM3flr — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 7, 2025

Es una tristeza que hoy cuando se cumplen los felices 487 años de Bogotá y supimos que vamos a tener nuevo Estadio El Campin para 2027, unos malditos ñeros barristas se metieron a la fuerza al Movistar Arena para el concierto de Damas Gratis y lo dañaronpic.twitter.com/EXwqJUpMUQ — Juan Camilo®️ (@JuanCamilo) August 7, 2025

Ñeros desadaptados hptas…. Se cagaron el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá 😡 pic.twitter.com/jnL3Ok7pik — Peter Parker (@WestSideKing310) August 7, 2025

#Atención | Fuerte batalla campal dentro del Movistar Arena obligó a la cancelación del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis. La pelea se desató entre presuntos hinchas de equipos bogotanos. pic.twitter.com/xj6OtntncE — RCN Radio (@rcnradio) August 7, 2025

No da risa, DA ES VERGÜENZA!!!

la última vez que Lescano y damas Gratis vinieron a Bogotá al Chamorro relajado, cero, líos, cero peleas, cada parche en lo suyo. Quisieron repetir la historia pero a nivel movistar arena y salió lo mismo de siempre… ¿Sorpresa? Ninguna pic.twitter.com/9cKqbSkkWo — andres cantor (@andrescv687) August 7, 2025

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z