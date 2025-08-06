Escrito por:  Redacción Bogotá
Ago 6, 2025 - 10:42 pm

En redes sociales circulan videos de los momentos en que varios sujetos, al parecer hinchas, se comenzaron a agredir en el Movistar Arena, antes de que iniciara el concierto del grupo argentino Damas Gratis.

(Vea también: Advierten a bogotanos por lo que pasará este jueves en la ciudad: habría caos en varios puntos)

Las grabaciones muestran cómo algunos sujetos comienzan a agredirse desde las graderías con sillas, y luego a puño limpio en la parte baja del escenario.

De acuerdo a las informaciones preliminares, se trataría de hinchas de Santa Fe y Millonarios que se encontraban tanto en las afueras como dentro del Movistar Arena.

Lee También

 

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO