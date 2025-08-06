En la noche de este miércoles 6 de agosto, se presentó una batalla campal en el Movistar Arena de Bogotá, momentos antes de que la banda argentina Damas Gratis iniciara su presentación.

(Vea también: Impactantes videos de gresca en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá)

Videos en redes sociales muestran a varios sujetos agrediéndose con sillas y a puño limpio, no solo al interior del escenario, sino a las afueras. Esto conllevó a que se cancelara el concierto.

¿Qué pasaba antes de batalla campal en el Movistar Arena?

Minutos después de que estallaran las peleas, en la red social X fue publicado un chat en el que, al parecer, se le advertía a la Policía de Bogotá sobre la presencia de hinchas de Millonarios y Santa Fe.

“Sobre lo q sucedió en el Movistar Arena. Nosotros lo advertimos desde las 5:12 p. m. y nadie nos prestó atención. El día que sucedió lo de los machetes también dimos aviso a la policía horas antes y tampoco nos prestaron atención.”, se lee en el trino compartido por la cuenta Ramona Rumora.

En la supuesta conversación con las autoridades, se habría puesto en conocimiento que los enfrentamientos se habrían premeditado.

