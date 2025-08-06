Luego de que una batalla campal provocara la cancelación del concierto de la banda argentina Damas Gratis, el Movistar Arena publicó un comunicado donde rechazó lo ocurrido.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”, se lee en la misiva.

El Movistar Arena confirmó que su prioridad fue salvaguardar la integridad y seguridad de los asistentes y colaboradores, por lo que se optó por suspender el concierto en colaboración con las autoridades para recuperar el orden en el espacio.

“Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto. En este momento, el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes. Agradecemos su comprensión y colaboración”, agregaron en la publicación.

Lamentamos lo ocurrido, gracias por su disposición y cuidado mutuo pic.twitter.com/kB3JWf53dP — Movistar Arena Colombia (@MovistarArenaCo) August 7, 2025

Un problema de barras, de dirigentes deportivos, de egos de equipos y de intolerancia. Damas Gratis en Bogota un desastre, nada de policia y una falta de previsión por parte de Paramo, triste para el cumoleaños de Bogota. pic.twitter.com/fIXh9ioAvx — Nicolas Mahecha Olave. (@Ni_colastengo) August 7, 2025

Lo que prometía ser una noche de fiesta al ritmo de la cumbia villera terminó en caos. El concierto del grupo argentino Damas Gratis, programado en el Movistar Arena de Bogotá, fue cancelado luego de una fuerte riña protagonizada, presuntamente, por hinchas de distintos equipos… pic.twitter.com/bfUTL1fKpR — El Espectador (@elespectador) August 7, 2025

