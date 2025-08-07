Mientras se evalúan los daños y se da a conocer si existen víctimas mortales luego de los desmanes que se presentaron en el Movistar Arena, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) hizo presencia para controlar la situación.

(Vea también: Impactantes videos de gresca en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá)

En este sentido se pronunció el comandante del operativo de control y reacción, coronel Álvaro Mora, quien habló de los hechos. El uniformado dio un balance preliminar de las personas heridas.

“Al parecer, en la parte interna, su capacidad logística fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes; fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas con el fin de controlar la situación”, indicó el uniformado.

Lee También

Mora también informó que cinco personas resultaron heridas con cuchillos y fueron trasladadas a centros asistenciales, donde actualmente reciben atención médica.

#Atención | Tras la batalla campal que se registró en el Movistar Arena (Bogotá), en medio de un concierto, el UNDEMO hace presencia en el lugar. Se reportan dos personas heridas con arma blanca, que fueron trasladadas a diferentes centros médicos. pic.twitter.com/q2NUDt5ybU — RCN Radio (@rcnradio) August 7, 2025

#ÚltimaHora | Frente a los hechos registrados en el Movistar Arena, evento que requirió el despliegue de unidades especialidades para restablecer el orden público, de manera preliminar nos permitimos informar: pic.twitter.com/jGPm9V8g1g — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 7, 2025

¿Por qué se presentaron enfrentamientos en el Movistar Arena?

Se trataría de peleas entre hinchas de Santa Fe Y Millonarios que, de manera desconocida, lograron ingresar cuchillos y elementos cortopunzantes, que se pueden observar en videos subidos a redes sociales.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la muerte de una persona y convocó una reunión con los organizadores del evento para este jueves 7 de agosto, con el fin esclarecer lo sucedido.

¿Quien revisa a los asistentes del evento? Esa hembra tenía un cuchillo en el Movistar Arena y como si nada (esa es la que dicen que armó todo el pleito) pic.twitter.com/kdNzt13cgg — Alejandro Arcos (@miralejoo) August 7, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z