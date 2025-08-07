Una noche que prometía un bonito espectáculo con la presentación de la banda argentina Damas Gratis, terminó en tragedia por cuenta de una batalla campal que se presentó en el Movistar Arena de Bogotá.

(Vea también: Impactantes videos de gresca en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá)

Al respecto se pronunció el alcalde Carlos Fernando Galán, quien confirmó la muerte de una persona.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado”, indicó el mandatario local en su cuenta de X.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

¿Qué dijo la Policía de Bogotá sobre desmanes en Movistar Arena?

Las autoridades de Policía también se refirieron a lo ocurrido y dieron un informe preliminar. El comandante del operativo de control y reacción, coronel Álvaro Mora, habló de los hechos.

“Al parecer, en la parte interna, su capacidad logística fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes; fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas con el fin de controlar la situación”, indicó el uniformado.

Asimismo, Mora aseguró que hay un reporte de 5 heridos con “armas cortopunzantes” que fueron trasladados a centros asistenciales y reciben atención médica.

#ÚltimaHora | Frente a los hechos registrados en el Movistar Arena, evento que requirió el despliegue de unidades especialidades para restablecer el orden público, de manera preliminar nos permitimos informar: pic.twitter.com/jGPm9V8g1g — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 7, 2025

