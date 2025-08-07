El concierto de Damas Gratis celebrado en el Movistar Arena el 6 de agosto, denominado como el cierre de la gira Colombia 2025, concluyó en trágicos altercados que dejaron a un asistente fallecido y cinco más heridos. Los violentos disturbios que se llevaron a cabo tanto dentro como alrededor del recinto superaron la capacidad de control del equipo de seguridad, lo que obligó a la intervención de las unidades especializadas de la Policía Nacional.

El hincha ferviente del club Independiente Santa Fe Sergio Blanco murió tras ser atropellado en el caos de la revuelta, según los primeros informes obtuvieron de la alcaldía de Bogotá. Carlos Fernando Galán, alcalde de la ciudad, confirmó este suceso y anunció una investigación oficial para esclarecer las circunstancias exactas de su lamentable fallecimiento.

Blanco era un seguidor devoto del equipo de Santa Fe y lo demostraba con cada post en sus redes sociales, en las que solía compartir imágenes y pensamientos relacionados con su pasión por el club. Familiares y amigos han expresado su dolor y tristeza por el fallecimiento de Blanco en diversos mensajes en Facebook, donde algunos aún mostraban esperanza por su recuperación antes de la confirmación de su lamentable muerte.

Como reacción a los incidentes turbulentos, se tuvo que suspender el concierto de la reconocida banda argentina. El Movistar Arena emitió un comunicado lamentando la tragedia, citando razones de seguridad para justificar el cese de la actuación. El líder de la banda Damas Gratis, Pablo Lescano, expresó también su pesar a través de su cuenta oficial de Twitter, calificando el incidente como doloroso y compartiendo su pesar por la ciudad de Bogotá.

A pesar de no haber reportes de incidentes graves en los conciertos previos de Medellín y Bucaramanga, que formaban parte de la gira, la situación crítica en Bogotá ha generado una preocupación latente en la sociedad que pone en cuestión la seguridad y capacidad organizativa en recintos masivos, así como la rápida y efectiva respuesta de las autoridades ante situaciones de gran violencia.

Uno de sus amigos publicó un conmovedor mensaje en redes: “Quedamos debiendo esas charlas de fútbol y cervezas. Te quiero, mi amigo y hermano. Descansa que muy pronto nos encontraremos de nuevo, la vida vale más, hay que entenderlo de una vez”.

Tras la desgracia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una reunión el día 7 de agosto con los promotores del concierto, los directivos del recinto Movistar Arena y las autoridades responsables de la seguridad con el objetivo de establecer responsabilidades y recoger información precisa. Como bien afirmó Galán en una rueda de prensa: “Buscamos esclarecer las causas y evaluar cómo se manejó la seguridad para evitar que situaciones similares ocurran en eventos futuros”.

