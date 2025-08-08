La noche del pasado 6 de agosto de 2025, lo que debía ser una celebración al ritmo de cumbia villera en el Movistar Arena de Bogotá, acabó en una tragedia. La presentación de la banda argentina Damas Gratis se tiñó de sangre y caos por cuenta de hinchas de fútbol que forzaron su ingreso al espectáculo, sin pagar la respectiva boleta para la entrada.

(Vea también: Este sería el detonante de desmanes en el Movistar Arena; mujer es señalada de iniciar todo)

En medio del desorden, hubo un saldo fatal de un muerto y cinco heridos. Sergio Blanco, hincha de Independiente Santa Fe y padre de familia, no resistió a la tragedia. Según informó el alcalde Carlos Fernando Galán, este hombre pudo haber muerto atropellado mientras intentaba escapar del caos por la carrera 30, saliendo del recinto de conciertos.

Laura Chaparro, sobrina de Blanco, aseguró al portal El Tiempo que su tío no pudo ingresar al concierto pese a tener boleta. Él nunca pudo ingresar al concierto a pesar de tener entrada para la localidad platea, comprada meses antes. Ella al notar el caos, lo llamó y le pidió que no entrara: “Me dijo que estaba bien y colgó”, enfatizó Laura.

Lee También

Además, la sobrina de la víctima fatal reveló que la familia tuvo dificultades para encontrar el centro médico correcto y aseguró que la demora en la respuesta oficial fue clave en la tragedia.

Ante la confusión, la Secretaría de Gobierno reportó cinco personas heridas. Los violentos incidentes obligaron a las autoridades a evacuar el Movistar Arena, antes que terminara el concierto de Damas Gratis. “La seguridad privada y la logística quedaron desbordadas”, informó la entidad.

Precisamente, en el citado medio se reveló un pantallazo de los chats que tuvo Chaparro con su tío, en el que no le contesta. Ella dice que dentro del lugar “estaban completamente solos”. En ese momento, alguien abrió la puerta de emergencia y por ahí salieron algunos asistentes corriendo. En ese momento, la mamá de Blanco recibió una llamada alertándola de que su hijo estaba herido debajo del puente peatonal cerca del Movistar Arena, de acuerdo con el rotativo.

Al llegar al sitio, a Blanco lo encontraron tendido en el suelo y había sido atropellado por una camioneta blanca. Como informó su sobrina, una patrulla con 5 policías llegó dos minutos después, pero no prestaron ningún tipo de auxilio. La familia dice que pasaron unos 30 o 40 minutos hasta que ellos llegaron y, durante ese tiempo, los uniformados no ayudaron con nada, según el citado diario.

El Tiempo

El Tiempo

“La camioneta no frenó. Lo lanzó sobre el capó y siguió derecho”, dijo Chaparro, quien aseguró que su tío se estaba resguardando de una agresión, ya que varias personas lo estaban amenazando con armas cortopunzantes. Para la familia, la falta de acción de las autoridades fue determinante, ya que Blanco llegó sin signos vitales al centro médico y fue imposible salvarle la vida, de acuerdo con el periódico.

Sergio Blanco era una persona pacífica y comprometida con el trabajo comunitario. Según la sobrina en el informe periodístico, el hombre había trabajado en el Ministerio de la Igualdad, vinculado al proyecto Aguante Popular por la Vida, como gestor de paz en el entorno del barrismo.

* Pulzo.com se escribe con Z