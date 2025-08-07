La celebración del cumpleaños 487 de Bogotá, el pasado 6 de agosto de 2025, culminó en una trágica noche de violencia en el Movistar Arena que dejó como resultado una víctima fatal y varios heridos. El concierto final de la gira colombiana de la banda argentina Damas Gratis, que venía de presentarse sin incidentes en Medellín y Bucaramanga, se convirtió en un escenario de caos y disturbios que la seguridad del recinto no logró contener.

El evento de música, que inició en un ambiente festivo y de júbilo se vio opacado a partir de las 9:00 p. m. cuando un conflicto en el campo de conciertos estalló y se expandió hasta las gradas. Esto condujo a una intervención de las fuerzas especiales de la Policía Nacional.

Como resultado de los violentos enfrentamientos, Sergio Blanco, un hincha seguidor de Santa Fe, perdió la vida luego de ser atropellado mientras intentaba salir de la zona de desorden. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó la trágica noticia afirmando que este caso sería objeto de una investigación detallada para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte del aficionado, según informó en su cuenta de X.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación. Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, declaró el alcalde en la red social.

Lee También

Respetadas y muy buenas noches alcalde, por acá la gente de Twitter Colombia le ayudó a identificar a una de esas personas que daño el espectáculo de damas gratis en el Movistar Arena. https://t.co/otWH2rtBYa — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) August 7, 2025

La violencia también dejó como saldo a cinco personas heridas con arma blanca, quienes fueron trasladadas a instalaciones sanitarias para su atención médica. La Policía local confirmó que el comportamiento violento de una fracción de los asistentes al concierto superó la capacidad de reacción de los cuerpos de seguridad.

Esta situación prospectó la clausura del concierto por razones de seguridad, así mismo la administración del Movistar Arena lamentó la situación añadiendo que su prioridad fue siempre preservar el bienestar de los asistentes.

El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, se mostró apenado por los incidentes y a través de Instagram expresó: “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”.

En respuesta, el alcalde Galán ha convocado una reunión con los organizadores del concierto, directivos del Movistar Arena y autoridades de gobierno y policía para revisar lo acontecido y tomar acciones pertinentes que prevengan futuros incidentes similares.

* Pulzo.com se escribe con Z