La noche del 6 de agosto de 2025, el concierto de la banda Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá se vio abruptamente interrumpido por una violenta batalla campal, al parecer entre hinchas de Millonarios y Santa Fe, desatando el caos y obligando a cancelar el evento.

Después de los lamentables hechos, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que falleció una persona en los alrededores del recinto que se disponía para la presentación del grupo argentino.

Según los primeros reportes oficiales y la versión que dio Galán, la muerte se debió a un atropellamiento, aunque las circunstancias exactas aún se investigan.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.”, indicó el mandatario local.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación. Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

#Bogotá | Una de las asistentes al concierto de Damas Gratis, que se realizó en la noche de este miércoles en el Movistar Arena, y que fue cancelado por disturbios entre hinchas, relató a @lafm los momentos de angustia que vivieron los asistentes a este evento. pic.twitter.com/ZFjG6ZDF5h — RCN Radio (@rcnradio) August 7, 2025

¿Cuántos heridos dejó batalla campal en el Movistar Arena?

Este incidente se suma al balance ya crítico del evento de al menos cinco personas que resultaron heridas con armas cortopunzantes y están recibiendo atención médica en diferentes centros asistenciales.

Así lo dio a conocer la Policía de Bogotá a través del coronel Álvaro Mora, comandante operativo de control y reacción, quien dio un balance preliminar de 5 personas heridas.

“Al parecer, en la parte interna, su capacidad logística fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes; fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas con el fin de controlar la situación”, indicó el uniformado.

Lo que prometía ser una noche de fiesta al ritmo de la cumbia villera terminó en caos. El concierto del grupo argentino Damas Gratis, programado en el Movistar Arena de Bogotá, fue cancelado luego de una fuerte riña protagonizada, presuntamente, por hinchas de distintos equipos… pic.twitter.com/bfUTL1fKpR — El Espectador (@elespectador) August 7, 2025

Galán convocó reunión para este jueves por desmanes en el Movistar Arena

Los organizadores del espectáculo, las autoridades y representantes del Movistar Arena se reunirán este siete de agosto, según la convocatoria que hizo el alcalde con el fin de determinar responsabilidades y esclarecer lo sucedido

🔴 Así quedó el interior del Movistar Arena tras los disturbios presentados previo al concierto de Damas Gratis en Bogotá. pic.twitter.com/jdAHVge7UX — Pulzo (@pulzo) August 7, 2025

