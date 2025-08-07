Un nuevo intento de fleteo desató el caos en la tarde del miércoles 6 de agosto en la avenida Carrera 68, frente al centro comercial Cafam Floresta, en el barrio Los Andes, al noroccidente de Bogotá.

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron a un conductor que minutos antes había retirado una suma considerable de dinero en una entidad bancaria cercana.

Según informó Citytv, la víctima, que se había negado al acompañamiento policial ofrecido tras hacer el retiro, fue abordada por los asaltantes en un semáforo.

Los delincuentes intentaron obligarlo a entregar el dinero, pero desconocían que el conductor ya lo había traspasado a un familiar. Frustrados, los asaltantes huyeron en sus motocicletas sin botín, dejando tras de sí una escena de angustia en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Video del intento de fleteo en Cafam Floresta

El incidente, que ocurrió alrededor de las 4:30 p.m., no dejó heridos, pero puso en evidencia que los fleteros están cometiendo sus delitos incluso a plena luz del día ante el ojo de cientos de ciudadanos.

