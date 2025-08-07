Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, confirmó en Caracol Radio que la agenda de conciertos en el escenario Bogotá se mantiene, pese a los desmanes ocurridos este miércoles, 6 de agosto.

El ejecutivo detalló que ya se están haciendo los arreglos necesarios para que los conciertos de Nanpa Básico, programados para este sábado y domingo, se lleven a cabo con completa normalidad, teniendo en cuenta que toda la boletería está vendida.

Y añadió: “Este sábado y domingo tenemos dos conciertos espectaculares con Nanpa Básico, los dos completamente vendidos”.

Cabe recordar que, previo al evento de la banda argentina Damas Gratis, supuestos hinchas violentaron una de las entradas del Movistar Arena para entrar gratis y se enfrentaron adentro, por lo que hubo graves daños materiales, cuyo valor aún no ha sido calculado.

Entre las afectaciones está la puerta 5 del Movistar Arena, la cual fue destrozada por una multitud de personas que entraron al evento sin presentar una boleta.

Quintero señaló que reparaciones como paredes, silletería, herramientas para evitar emergencias, entre otras, ya se están haciendo para garantizar los conciertos que se avecinan.

“Nos hemos caracterizado por el orden, el juicio, la seguridad, porque los eventos en el Movistar vivan en paz y vamos a seguir trabajando en eso, pero, hasta ahora, no había sucedido nada ni medio parecido. Tengan la seguridad de que el Movistar Arena sigue su camino“, concluyó.

🔴 Así quedó el interior del Movistar Arena tras los disturbios presentados previo al concierto de Damas Gratis en Bogotá. pic.twitter.com/jdAHVge7UX — Pulzo (@pulzo) August 7, 2025

