La noche del 6 de agosto en Bogotá se convirtió en una escena de terror, a raíz de los desmanes que ocurrieron en el Movistar Arena por cuenta de una multitud supuestos ‘hinchas’ de equipos de fútbol.

Las primeras versiones indican que los hechos de violencia se originaron por cuenta de enfrentamientos entre barristas de Santa Fe y Millonarios, los cuales, lamentablemente, dejaron a un hombre muerto a las afueras del escenario.

Justamente, una mujer asistente al evento habló con RCN Radio y dio su versión de los hechos. La joven, cuya identidad se desconoce, precisó que el concierto había arrancado tranquilo, pero que las peleas dentro del Movistar Arena provocaron el caos.

“Estábamos en el Movistar Arena, en el concierto de Damas Gratis, todo estaba muy bien, la gente tomando, todo muy tranquilo… Se empezó a ver que la gente estaba corriendo, había una multitud alejándose“, dijo.

De hecho, la fanática de Damas Gratis indicó que se empezaron a ver armas blancas durante las batalla campal, criticando con vehemencia la logística y seguridad del evento. Afirmó que no había Policía en el sitio.

“Vimos a una muchacha tirando cuchillo a diestra y siniestra, como si no hubiera un mañana y empezamos a ver a cinco personas con cuchillos. No hubo buena logística, no había un solo policía cuando entramos. Hasta que no pase algo malo, no llegan. Rompieron sillas, empezaron a sacar todo”, manifestó,

Y añadió: “Perdimos nuestro dinero, nuestro tiempo, es inepto, hubo más control en Medellín que en Bogotá que es la capital de Colombia. Que no haya apoyo de la Policía es injusto”

Una de las asistentes al concierto de Damas Gratis, que se realizó en la noche de este miércoles en el Movistar Arena, y que fue cancelado por disturbios entre hinchas, relató a @lafm los momentos de angustia que vivieron los asistentes a este evento.

